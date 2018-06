Bei einem mutmaßlich islamistischen Anschlag in Bosnien und Herzegowina sind ein Polizist getötet und zwei weitere verletzt worden. In Zvornik im Osten des Landes sei am Montagabend ein Mann mit dem Ruf "Allahu Akbar" ("Gott ist groß") in eine Polizeiwache gestürmt und habe auf die Beamten geschossen, teilten die Behörden mit. Nachdem der Angreifer einen Beamten am Eingang erschossen und zwei weitere im Gebäude verletzt habe, sei er bei einem Schusswechsel getötet worden. Bei dem Attentäter handelte es sich den Angaben zufolge um einen 24-jährigen Muslim.

Der Innenminister des bosnischen Teilstaats Republika Srpska, Dragan Lukač, sagte, alles deute darauf hin, dass der Angreifer der ultrakonservativen islamischen Bewegung der Wahhabiten angehört habe. Es müsse aber noch geprüft werden, ob es die Tat eines Einzeltäters war oder der Angreifer Komplizen hatte. Laut Lukač wurde für die Sicherheitskräfte die höchste Alarmstufe ausgegeben, Schulen und Kindergärten würden in den kommenden Tagen von der Polizei bewacht. Der Innenminister sagte, es habe vor drei Tagen eine Warnung vor einem möglichen terroristischen Anschlag gegeben. Doch man habe nicht gewusst, wann oder wo sich dieser ereignen könnte.

Der Präsident der Republika Srpska, Milorad Dodik, sprach von einem "terroristischen Angriff". Es handele sich "sicher nicht um eine isolierte Tat", sagte er dem Fernsehsender RTRS. Die Republika Srpska ist der serbisch dominierte Teil von Bosnien. In Zvornik waren vor dem Bosnienkrieg von 1992 bis 1995 rund 60 Prozent der Einwohner Muslime, während des Kriegs wurden fast alle Muslime von dort vertrieben oder von Serben getötet. Der Imam der Moschee in Zvornik, Mustafa Muharemović, verurteilte den Anschlag.