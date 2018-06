Großbritanniens Premierminister David Cameron will nach der Wahl einem Medienbericht zufolge etwa elf Milliarden Euro (acht Milliarden Pfund) an Sozialleistungen kürzen. Dies offenbarte der liberaldemokratische Staatssekretär im Finanzministerium, Danny Alexander, der britischen Zeitung The Guardian.

Die Kürzungen würden vor allem das Kindergeld und Steuererleichterungen für Familien mit Kindern betreffen, berichtete der Regierungspolitiker, der vor der Parlamentswahl am 7. Mai in Konkurrenz zu dem konservativen Ministerpräsidenten Cameron steht.

Bereits im Juni des Jahres 2012 hätten Mitglieder des Kabinetts einen Plan erhalten, der die Kürzungen im Detail beschreibe. Das Kindergeld und Steuererleichterungen für Familien würden demnach auf zwei Kinder begrenzt, ab dem dritten Kind solle es diese Leistungen nicht mehr geben. Kindergeld soll außerdem nur noch bis zum 16. Lebensjahr, statt wie bisher bis zum 19. Lebensjahr ausgezahlt werden.



Premier Cameron steht in der Frage möglicher Sozialkürzungen schon länger unter Druck. Bis zum Jahr 2018 sollen etwa 16,5 Milliarden Euro in diesem Bereich eingespart werden, bisher hat die Regierung jedoch nur einen geringen Teil der geplanten Maßnahmen vorgestellt.



Andererseits kündigte Cameron wenige Tage vor der Wahl die Festschreibung wichtiger Steuern bis 2020 an. "Dies ist meine Entscheidung: Die Arbeiter dieses Landes haben genug Steuern gezahlt", sagte der konservative Politiker auf einer Wahlkampfrede am Mittwoch. Die Tories hatten in ihrem Wahlprogramm bereits angekündigt, diese Steuern nicht zu erhöhen, doch geht Cameron mit seinem Versprechen, dies gesetzlich festzuschreiben, noch darüber hinaus.