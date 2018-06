In den letzten Monaten haben Flüchtlingsorganisationen, Menschenrechtler und die Vertreter der Handelsschifffahrt die EU-Staaten immer wieder erfolglos aufgefordert, weitere Tragödien im Mittelmeer durch ein gemeinsames Vorgehen zu verhindern. Die Antwort der EU auf die jüngste Katastrophe liegt nun in Form eines 10-Punkte-Papiers vor, das auf dem heutigen Krisengipfel von den Staats- und Regierungschefs abgesegnet werden soll. Abgestimmt wurde es zwischen den Innen- und Außenministern der EU-Staaten und der EU-Kommission. Der Maßnahmenkatalog bleibt aber vage und unzureichend. Grundlegende Verbesserungen lassen sich so nicht erreichen.

Beibehaltung des Status quo

Auf der neuen Liste finden sich vornehmlich altbekannte, restriktive Maßnahmen der Migrationspolitik, die ausgeweitet werden sollen. Diese Maßnahmen werden den komplexen Herausforderungen der europäischen Migrationspolitik nicht gerecht. Laut Plan soll Frontex die Mitgliedstaaten noch stärker bei gemeinsamen Rückführungen unterstützen; die Sicherheitsbehörden sollen intensiver bei der Bekämpfung der Schleuserkriminalität kooperieren und den südlichen EU-Staaten bei der Registrierung von Asylbewerbern helfen. Ebenfalls in diese Kategorie gehört das "stärkere Engagement" der EU im Maghreb und im Sahel. Bereits in den letzten Wochen war eine diplomatische Charmeoffensive der europäischen Politik gegenüber den Regierungen in Kairo und Tunis zu beobachten.

Gerade Ägypten und Tunesien möchte die EU zukünftig mithilfe finanzieller Anreize und technischer Unterstützung auch in die Seenotrettung im zentralen Mittelmeer einbinden. Die vor der libyschen Küste aufgelesenen Schiffbrüchigen würden demnach in der Zuständigkeit der beiden Länder verbleiben. Selbst wenn man die schwierigen menschenrechtlichen Implikationen dieser Pläne beiseitelässt, bleibt die Frage, wie realistisch solche Szenarien sind. Schon in der Vergangenheit zeigten sich die Maghreb-Staaten von der Auslagerungspolitik der EU in Migrationsfragen mäßig begeistert. Dies trifft heute umso mehr zu, als ihre Belastung als Transit- und Zielländer von Migration in den letzten Jahren zugenommen hat. Der EU dürfte es daher schwerfallen, die Unterstützung dieser Länder zu erhalten.

Seenotrettung ja, aber richtig

Die Autoren Steffen Angenendt forscht an der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) zu Demografie, Entwicklungszusammenarbeit und Migration. Daniela Kietz forscht, ebenfalls an der SWP, zu Justiz und Innerem in der EU. Die Stiftung berät Bundestag und Bundesregierung in allen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik. Der Text ist auch auf der SWP-Homepage in der Rubrik "Kurz gesagt" veröffentlicht worden.

Die im 10-Punkte-Papier vorgeschlagene Ausweitung der europäischen Seenotrettung im zentralen Mittelmeer hingegen ist dringend notwendig. Es ist die einzige Maßnahme, die kurzfristig eine Linderung der humanitären Katastrophe verspricht. Denn angesichts des vollständigen Staatszerfalls in Libyen lässt sich die irreguläre Zuwanderung von dort vorerst nicht verhindern.

Die Seenotrettung können die EU-Staaten dabei durchaus im Rahmen von Frontex ausbauen, dies wäre sogar die pragmatischste Lösung. Auch wenn der Agentur vorrangig der klassische Grenzschutz auf die Fahnen geschrieben wurde, fällt auch die Seenotrettung in ihren Tätigkeitsbereich. Das Mandat, das Einsatzgebiet und die bescheidenen Mittel der aktuellen Frontex-Operation Triton müssten dazu allerdings deutlich ausgeweitet werden. Bisher wurde weniger als ein Drittel der seit Jahresbeginn im zentralen Mittelmeer aufgelesenen Schiffbrüchigen unter Beteiligung von Triton gerettet. Der Löwenanteil der Rettungsaktionen läuft weiter allein über die italienischen Behörden und über die zunehmend überforderte Handelsschifffahrt. Die Formulierung zum Umfang der Ausweitung von Triton ist im vorliegenden Papier allerdings derart vage gehalten, dass von einem Kurswechsel in der Seenotrettungspolitik nicht die Rede sein kann.

Rettungsmissionen für Flüchtlinge Mare Nostrum Nachdem Ende 2013 vor der italienischen Insel Lampedusa mehr als 400 Flüchtlinge ertrunken waren, startete Italiens Marine die Rettungsmission Mare Nostrum. Innerhalb eines Jahres wurden 170.000 Menschen gerettet und 351 Schleuser verhaftet – dennoch ertranken in dieser Zeit mindestens 3.330 Flüchtlinge. Mare Nostrum kostete den italienischen Staat pro Monat neun Millionen Euro. Der Einsatz wurde im Oktober 2014 aus Kostengründen gestoppt. Aus EU-Ländern wurde kritisiert, Flüchtlinge würden dadurch zur Überfahrt ermutigt. Menschenrechtsorganisationen kritisierten hingegen die Einstellung von Mare Nostrum scharf und warfen anderen EU-Ländern vor, Italien mit den Kosten alleine gelassen zu haben. Operation Triton Die europäische Grenzschutzagentur Frontex begann im Oktober 2014 ihren eigenen Einsatz: Die mit drei Millionen Euro monatlich ausgestattete Operation Triton. Die Staaten der EU stellten dafür mehrere Schiffe, vier Flugzeuge, einen Hubschrauber und 65 Offiziere zur Verfügung. Der Fokus der Operation liegt jedoch auf der Sicherung der EU-Außengrenzen und nicht primär auf der Rettung von in Seenot geratenen Flüchtlingen. Die Frontex-Schiffe patrouillieren deswegen nahe der italienischen Küste – und nicht vor der libyschen, wo die meisten Flüchtlinge ertrinken. Operation Moas Die maltesische Hilfsorganisation MOAS (The Migrant Offshore Aid Station) wird von einem wohlhabenden US-italienischen Ehepaar finanziert, sie rettete allein vergangenen Sommer 3.000 Flüchtlinge. Ausgestattet ist sie mit einem Schiff, zwei Drohnen und einer Besatzung von 18 Leuten, darunter Rettungskräfte, ein Arzt und Krankenpfleger. Ende 2014 ging MOAS das Geld aus und die Organisation startete einen Spendenaufruf. Gemeinsam mit den Ärzten ohne Grenzen verkündete MOAS Anfang des Monats, das Schiff werde nun mit 20 Besatzungsmitgliedern wieder auslaufen. "Unser Antrieb ist ganz einfach", sagte MOAS-Direktor Martin Xuereb. "Niemand verdient es, zu sterben. Und wir tun alles dafür, dass niemand untergeht, der glaubt, er müsse diese gefährliche Überfahrt in einer Nussschale machen." Seawatch Die private Initiative Seawatch aus Brandenburg will mit einem früheren Fischkutter im Mittelmeer patrouillieren. Das Schiff soll ab Mai zunächst für drei Monate die von vielen Flüchtlingsbooten befahrenen internationalen Gewässer zwischen Libyen und Lampedusa abfahren. Der Kutter soll den Organisatoren zufolge nicht selbst Menschen an Bord nehmen, sondern per Satellitentelefon oder Funk Hilfe herbeiholen. Zudem ist es mit Rettungswesten, Lebensmitteln und Rettungsinseln ausgestattet, um Menschen vor dem Ertrinken zu retten.

Bei einem anderen prominenten Vorschlag des 10-Punkte-Papiers, dem Einsatz militärischer Mittel bei der Bekämpfung der Schleuserkriminalität, sollten die EU-Staaten hingegen Vorsicht walten lassen. Hier wird aktuell mit der Idee geliebäugelt, die Erfahrungen der EU bei der Pirateriebekämpfung am Horn von Afrika auf die Schleuserkriminalität im Mittelmeer zu übertragen. Ausmaß und Mandat solcher Aktionen sind aber so heikel und unklar wie ihre Erfolgsaussichten fragwürdig sind. Vor allem lenken solche Gedankenspiele von den eigentlich notwendigen Ansätzen für eine nachhaltige Lösung der Mittelmeerkrise ab.

Höchste politische Ebene muss Reformen anstoßen

Letztlich wird die irreguläre Zuwanderung nur reduziert werden, wenn die EU-Staaten mehr legale Zugangswege nach Europa schaffen, und zwar sowohl für Flüchtlinge als auch für Migranten. Seit Langem liegen Vorschläge für solche Ansätze vor: für Flüchtlinge etwa das Botschaftsasyl, humanitäre Visa oder Resettlement-Programme. Für Arbeitsmigranten gibt es ebenfalls Vorschläge, wie Wanderungen so geregelt werden können, dass sie die Interessen aller Beteiligten berücksichtigen.

Das 10-Punkte-Papier bleibt in diesen Fragen extrem vage und ist damit nicht der notwendige große politische Wurf, den es bräuchte. Sollte dieses Papier die Ambitionen der Mitgliedstaaten und der EU-Kommission für die für Mai 2015 angekündigte Europäische Migrationsstrategie widerspiegeln, so wird die EU auch künftig keinen Millimeter vorankommen. Wenn hingegen der Krisengipfel mehr als eine symbolische Veranstaltung sein soll, müssen sich die Staats- und Regierungschefs deutlich zur Schaffung legaler Zugangswege bekennen. Nur so können perspektivisch andere Wege nach Europa eröffnet werden als die lebensbedrohlichen Überfahrten über das Mittelmeer.