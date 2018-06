Frankreich bleibt in Alarmbereitschaft: Seit Jahresbeginn konnten die Behörden insgesamt fünf Anschläge verhindern. Diese Zahl nannte Premierminister Manuel Valls nach dem Bekanntwerden eines vereitelten islamistischen Anschlags auf eine Kirche im Großraum Paris. "Die Bedrohung war noch nie so groß, mit dieser Art Terrorismus hatten wir es in unserer Geschichte noch nie zu tun", sagte Valls dem Sender France Inter.

Innenminister Bernard Cazeneuve hatte am Mittwoch erklärt, ein geplanter Anschlag auf "eine oder zwei Kirchen" sei verhindert worden. Laut Staatsanwaltschaft wurde bereits am Sonntagmorgen in Paris ein 24-jähriger algerischer Student festgenommen, der ein großes Waffenarsenal angehäuft hatte und womöglich sehr bald zuschlagen wollte.

Der Verdächtige soll den Auftrag für einen Anschlag auf eine Kirche womöglich aus Syrien bekommen haben. In seiner Wohnung wurden Unterlagen in arabischer Sprache mit Verweis auf das Terrornetzwerk Al-Kaida und die Dschihadistenorganisation "Islamischer Staat" gefunden.

Valls sagte, es gebe 1.573 Franzosen oder Menschen mit Wohnsitz in Frankreich, die "terroristischen" Netzwerken zugerechnet werden könnten. 442 von ihnen befänden sich derzeit in Syrien. Bereits 97 seien in dem Bürgerkriegsland getötet worden.

Bei einer islamistischen Anschlagsserie waren im Januar im Großraum Paris 17 Menschen getötet worden. Zwei Islamisten erschossen beim Angriff auf die Satirezeitung Charlie Hebdo am 7. Januar zunächst zwölf Menschen. Ein Komplize der beiden tötete in den folgenden Tagen eine Polizistin und bei einer Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt in Paris vier weitere Menschen.

Die drei Islamisten wurden schließlich bei Polizeieinsätzen erschossen. Die Zahl der insgesamt fünf verhinderten Anschläge, die Valls nannte, bezieht sich auf die Zeit nach den Anschlägen vom Januar.