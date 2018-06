Fünfeinhalb Jahre nach dem tödlichen Nato-Luftangriff nahe der afghanischen Stadt Kundus steht im Streit um Entschädigungen für die Opfer eine Entscheidung bevor. Das Kölner Oberlandesgericht (OLG) will an diesem Donnerstag verkünden, ob Deutschland Schmerzensgeld an Hinterbliebene zahlen muss. Die Angehörigen zweier Getöteter hatten die Bundesrepublik verklagt. Ein deutscher Oberst hatte 2009 den Befehl für die Bombardierung zweier Tanklastwagen gegeben. Bei dem Angriff starben etwa 100 Menschen, darunter zahlreiche Zivilisten.



In dem Berufungsprozess in Köln fordert ein afghanischer Vater, dessen zwei Söhne mutmaßlich bei der Bombardierung getötet wurden, 40.000 Euro Schmerzensgeld. Eine Witwe und Mutter von sechs Kindern verlangt 50.000 Euro – die Familie verlor ihren Vater und Ernährer. Die Bundesrepublik zahlte als freiwillige Leistung an die Familien von 90 Opfern jeweils 5.000 US-Dollar (4.470 Euro).



Anfang September 2009 waren nahe dem deutschen Feldlager in Kundus Tankfahrzeuge von Taliban-Kämpfern entführt worden. Der damalige Bundeswehroberst Georg Klein fürchtete, dass die Laster als rollende Bomben benutzt werden könnten. Er gab in der Nacht zum 4. September 2009 den Befehl für den Angriff. Daraufhin bombardierte ein US-Kampfjet die Laster, die in einem Flussbett feststeckten.

Das Bonner Landgericht hatte die Klage der Familien in erster Instanz als unbegründet abgewiesen. Es stellte in seinem erstinstanzlichen Urteil fest, dass Oberst Klein keine schuldhafte Verletzung von Amtspflichten vorzuwerfen sei. Klein habe vor Erteilung des Angriffsbefehls alle möglichen Aufklärungsmaßnahmen genutzt. Er habe nicht erkennen können, dass sich Zivilpersonen bei den Tanklastern befanden. Am ersten Verhandlungstag vor dem Kölner Oberlandesgericht hatte die Vorsitzende Richterin deutlich gemacht, dass sie der Berufungsklage eher geringe Erfolgsaussichten beimesse.

Kundus ist unterdessen wieder stark umkämpft. Bei Gefechten zwischen staatlichen Einsatzkräften und den Taliban starben seit Freitag mindestens 165 Menschen. 140 Aufständische, 20 Angehörige der Sicherheitskräfte und fünf Zivilisten seien getötet worden, sagte der Gouverneur der Provinz Kundus, Mohammad Omar Safi, am Mittwoch. 120 Taliban-Kämpfer und 28 Angehörige der Sicherheitskräfte seien verwundet worden. "Der Kampf wird weitergehen, bis wir die ganze Provinz von der Bedrohung durch Aufständische bereinigt haben", sagte der Gouverneur.

Aus den umkämpften Distrikten seien inzwischen mehr als 2.000 Familien vor der Gewalt geflohen, sagte der Chef der Provinzbehörde für Flüchtlinge, Abdul Sallam Haschimi. "Sie haben ihre Häuser in den Konfliktgebieten der Provinz verlassen und sind nach Kundus-Stadt gekommen." Die Provinzregierung hatte davor gewarnt, die gesamte Provinz – aus der die Bundeswehr vor eineinhalb Jahren abgezogen war – könnte an die Taliban fallen. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Kabul, Dawlat Wasiri, widersprach dem am Mittwoch. "Ich versichere Ihnen, dass wir ausreichend Sicherheitskräfte in Kundus haben."