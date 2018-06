Fast eine Woche dauerte es, bevor der Tod von mehr als 1.000 Flüchtlingen im Mittelmeer die politische Diskussion in Großbritannien erreichte. Die Parteien auf der Insel führen Wahlkampf vor der Unterhauswahl Anfang Mai, Einwanderung – vor allem die Furcht davor – ist eines der herrschenden Themen. Die meisten Politiker haben mit Blick auf die Bevölkerung Angst, zu immigrationsfreundlich zu klingen. Deshalb schien es ihnen unklug, laut über das Leid von Tausenden Menschen zu sprechen, die vor Krieg, Terrorismus und Armut von Afrika nach Europa fliehen.

Fünf Tage nach der jüngsten Flüchtlingstragödie jedoch hielt Ed Miliband, Labour-Chef und Herausforderer des konservativen Premiers David Cameron, eine Rede zur Außenpolitik. Vorab verbreitete sein Presseteam unter anderem eine Passage, in dem der Labour-Politiker Cameron vorhielt, für die Flüchtlingskatastrophe mitverantwortlich zu sein. Denn nach den Luftangriffen auf Libyen, die Labour unterstützt hatte, habe die Regierung versäumt, für die Zeit nach dem Konflikt zu planen. "David Cameron hat zu Unrecht angenommen, dass Libyens politische Kultur und Institutionen sich von alleine entwickeln würden." Die Flüchtlingskrise und die tragischen Szenen im Mittelmeer seien zum Teil eine direkte Folge dieses Versagens.

Camerons Kampagnenteam schlug sofort zurück. Noch bevor Oppositionsführer Miliband am Rednerpult des außenpolitischen Thinktanks Chatham House erschien, ließ das Büro des Premierministers in Downing Street wissen, es sei "schändlich", dass der Labour-Chef Cameron persönlich für den Tod Hunderter Migranten verantwortlich mache.



Thema Flüchtlingsnot? Von wegen. Ab jetzt ging es nur noch um den Charakter des Kandidaten Ed Miliband und um die Frage, ob er den Tod von Menschen "politisiere", um seinem Gegner eins auszuwischen.

Vergessen war damit auch das gesamte Thema Außenpolitik. Dabei hatte Miliband eine umfassende, grundsätzliche Rede zur britischen Außenpolitik gehalten. Er fordert, dass Großbritannien sich wieder fest zur EU bekennen müsse und versprach, dass eine Labour-Regierung den kleingeistigen Isolationismus beenden wolle, der die britische Politik in den vergangenen fünf Jahren unter Cameron bestimmt habe. Und er mahnte, dass Großbritannien wieder eine aktive Rolle in den internationalen Institutionen spielen müsse. Aber nichts davon drang in der öffentlichen Wahrnehmung durch.

Innerbritische Nabelschau

Großbritannien ist provinziell geworden. In den 25 Jahren ihrer Karriere, sagte vor Kurzem die renommierte Journalistin Anne Applebaum in einer BBC-Diskussion, habe sie keine so insulare Regierung erlebt wie die jetzige. Zugleich sei dieser Wahlkampf so sehr innerbritische Nabelschau wie nie zuvor. Viele Beobachter teilen Applebaums Diagnose.

Dabei hatte Camerons Regierung einmal ganz anders begonnen. Vor fünf Jahren wollte der frisch gewählte konservative Premier das "Groß" in "Großbritannien" wieder zur Geltung bringen. Der Militäreinsatz in Libyen in Camerons zweitem Regierungsjahr 2011 erinnerte an die Interventionspolitik seines von ihm bewunderten Vorgängers Tony Blair – ohne jedoch, so schien es zunächst, die Fehler des Labour-Premiers zu wiederholen: Vereinte Nationen und Nato standen, anders als beim Einmarsch im Irak unter Bush und Blair, hinter der Bombardierung, die zum Sturz des libyschen Diktators Gaddafi führte, aber letztlich auch zu einem Zerfall des Landes. Auf dem Platz der Märtyrer in Tripolis rief Cameron damals den Libyern zu, sie hätten keinen größeren Freund als das Vereinigte Königreich: "Wir werden zu Ihnen stehen auf jedem Schritt des Weges."

Nicht erst Ed Miliband entdeckte den Abgrund zwischen diesem Versprechen und der Wirklichkeit. Tage vor Milibands Rede kritisierte das konservative Wochenblatt The Spectator, dass London – wie auch Washington – dem Absturz Libyens ins Chaos tatenlos zugesehen habe. Genau wie der Oppositionsführer warf auch der Spectator Cameron vor, Blairs Fehler im Irak wiederholt zu haben: "draufgängerisch zu Beginn, elende Planlosigkeit in der Folge". Und wie Miliband sah die Zeitung einen Zusammenhang zwischen diesem Versagen und dem Ertrinken Hunderter Flüchtlinge im Mittelmeer.