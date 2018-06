Die Vereinten Nationen beschreiben die Lage mit drastischen Worten: UN-Generalsekretär Ban Ki Moon sprach von einer "Hölle" und bezeichnete das von Palästinensern bewohnte Viertel Jarmuk in Damaskus als "ein Todeslager". Hier sitzen etwa 16.000 Menschen zwischen syrischem Militär, bewaffneten Palästinensern und der Terrormiliz "Islamischer Staat" fest. Es fehlt an allem, beklagt das Rote Kreuz, das kaum helfen kann, weil der "Islamische Staat" das Gebiet belagert. Etwa 2.000 Menschen konnten in den vergangenen Tagen vor den Kämpfen fliehen.