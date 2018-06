Kämpfer der jemenitischen Al-Kaida haben ein Gefängnis der Hafenstadt Al-Mukalla gestürmt und etwa 300 Häftlinge befreit. Al-Kaida-Milizen seien aus mehreren Richtungen auf die Stadt im Südosten des Landes vorgerückt, berichteten Regierungsmitarbeiter aus der Region. Die Milizen hätten sich Kämpfe mit den regierungstreuen Armeeverbänden geliefert, die die Stadt verteidigen. Bei den meisten der befreiten Gefangenen soll es sich um Al-Kaida-Angehörige handeln.



Unter den Geflohenen sei auch einer der Anführer der Organisation, Chaled Batarfi, hieß es aus Sicherheitskreisen in Sanaa. Batarfi war vier Jahre in dem Gefängnis in Mukalla inhaftiert. Zwei Gefängnisaufseher und fünf Häftlinge wurden den Angaben zufolge getötet.

Der jemenitische Al-Kaida-Ableger ist im Süden und Osten des Landes aktiv. Dort halten sich auch noch Teile der Armee und der Regierung von Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi auf. Dieser war in der vergangenen Woche aus dem Land geflohen, nachdem schiitische Huthi-Rebellen weite Teile des Jemen unter ihre Kontrolle gebracht hatten.



Saudi-Arabien und weitere arabische Staaten haben in der vergangenen Woche eine Militäroffensive gegen die Miliz gestartet.