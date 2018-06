"Komm nicht zurück", haben Freunde am Telefon gesagt. "Es ist zu gefährlich für dich." Ihr Haus werde beschattet, Männer auf Motorrädern patrouillierten auf und ab. "Bleib weg."



Wegbleiben ist eine Qual. Nicht, dass Hooria Mashhour im Moment überhaupt nach Hause zurückkehren könnte. Die Flughäfen sind geschlossen. Der Jemen ist im Krieg, die Hauptstadt Sanaa wird von Kampfflugzeugen Saudi-Arabiens und anderer arabischer Staaten bombardiert, um den Vormarsch schiitischer Huthi-Rebellen zu stoppen.



Wir treffen uns in Beirut, jener Stadt im Libanon, die zum Wartesaal für Abertausende von Flüchtlingen der arabischen Kriege geworden ist. Palästinenser, Iraker, Syrer und jetzt Jemeniten. Mashhours Gesicht ist eingerahmt vom Hijab, der Ausdruck immer leicht ungeduldig, weil es so viel zu erklären gibt über ihr Land, so viel zu korrigieren. "Jetzt sehen wieder alle nur die Männer mit Sturmgewehren. Dabei hatten wir eine gewaltfreie Protestbewegung. Neun Monate haben wir demonstriert. Das gab's in keinem anderen Land."

Jeder hat zwei, drei Gewehre zu Hause

Eine Erinnerung an Jemen im Januar 2011: Inspiriert von den Ereignissen in Tunis und Kairo versammeln sich Tausende im Zentrum der Hauptstadt Sanaa. Sie wollen Arbeit, Bildung, Würde, fordern ein Ende der Korruption und der Armut – und damit auch des Regimes von Präsident Ali Abdullah Salih. Viele tragen rosa Stirnbänder und rosafarbene Transparente.



Hooria Mashhour, prominente Menschenrechtsaktivistin, ist von Beginn an mit dabei – auch wenn sie zu den Alten gehört. Vor allem Studenten haben diese rosa Revolution organisiert, junge Männer und Frauen, die sich und der Welt beweisen wollen, dass ihr Land nicht nur aus der Kau-Droge Khat und Kalaschnikows besteht. "Es stimmt", sagt Mashhour, "dass wir ein vor Waffen starrendes Land sind. Jeder Mann hier hat zwei oder drei Gewehre zu Hause. Umso beeindruckender war ja das Bekenntnis der Demonstranten zur Gewaltlosigkeit."



Präsident Salih, zu diesem Zeitpunkt seit mehr als 30 Jahren Herrscher über Volk, Armee und Geheimdienst, außerdem Verbündeter des Westens im Kampf gegen den Terror, reagiert erst mit Geldgeschenken und Steuererleichterungen. Dann schickt er Scharfschützen, die Dutzende von Demonstranten töten, und denunziert die Proteste als Werk von Terroristen. Eine ähnliche Strategie wendet zur gleichen Zeit in Syrien der Diktator Baschar al-Assad an. Doch anders als Assad verliert Salih – fürs Erste.



Ende 2011 gibt er die Macht an seinen Vizepräsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi ab, der eine Einheitsregierung aus der Salih-Fraktion und Opposition formt. "Und am 12. Dezember 2011 war ich plötzlich Ministerin für Menschenrechte", sagt Hooria Mashhour. Dass Frauen einiges zu dieser Revolution beigetragen hatten, war der Weltöffentlichkeit da schon bekannt. Ende 2011 hatte die jemenitische Journalistin Tawakul Karman, eine der führenden Aktivistinnen gegen Salih, den Friedensnobelpreis erhalten.



Bei der Hochzeit zehn Jahre alt

Eine Zeitlang konnte man tatsächlich meinen, dass neben Tunesien ausgerechnet Jemen, das arabische Land mit der schlimmsten Armut und den meisten inneren Konflikten, einen halbwegs friedlichen Neuanfang schaffen würde. Die Ökonomin Mashhour zählt zu Jemens führenden Frauenrechtlerinnen. Seit Jahren schon kämpft sie unter anderem gegen Kinderehen. Die Hälfte aller jemenitischen Mädchen wird verheiratet, bevor sie das 18. Lebensjahr erreicht haben, auf dem Land sind sie am Tag ihrer Hochzeit oft nicht einmal zehn Jahre alt. "Wir hatten noch unter Salih einen Gesetzentwurf erkämpft, der das Mindestalter für Mädchen auf 17 Jahre festlegt", sagt Mashhour. "Aber der ist seither blockiert." Erst behaupteten die Konservativen, ein solches Gesetz verstoße gegen die Scharia, dann folgte das Chaos im Land.