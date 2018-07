Bei Luftangriffen auf die jemenitische Küstenstadt Hodaida sind mindestens 37 Zivilisten getötet worden. Etwa 80 weitere Menschen wurden bei dem Angriff in der Nacht verletzt, wie der Gouverneur der betroffenen Provinz Hodaida, Hassan al-Hai, mitteilte. Krankenhausärzte berichteten von mindestens 29 Toten.



Zunächst gab es gegensätzliche Angaben über die Art des Angriffs. Während einige von einem Luftangriff durch die von Saudi-Arabien geführte Militärallianz sprachen, machten andere die Huthi-Miliz für den Raketenbeschuss verantwortlich.



Der Bereitschaftsarzt des Krankenhauses, das die Opfer aufnahm, sagte, durch den Beschuss sei ein Gasbehälter explodiert. Ein Teil der Fabrik wurde demnach zerstört, Rettungstrupps suchten unter den Trümmern nach möglichen weiteren Opfern.

Die Beamten äußerten den Verdacht, dass die Huthis die Nahrungsmittelfabrik als Waffenversteck genutzt haben. Die Rebellen haben die Stadt am Roten Meer unter ihre Kontrolle gebracht. Die Kampfflugzeuge nahmen zudem Militärstützpunkte in Hodaida ins Visier.



Seit knapp einer Woche dauern die Luftangriffe der Militärkoalition an. Zuletzt intensivierten sie die Attacken, unter anderem in der südlichen Hafenstadt Aden. Dort beschossen Luftwaffe und Marine mutmaßliche Stellungen der Huthi-Rebellen. Unter den Huthi-Milizionären gebe es zahlreiche Tote und Verletzte. Die Luftwaffe der Militärkoalition griff in der Nacht in der Umgebung der Hauptstadt Sanaa und in der zentralen Region Ibb auch Lager der Republikanischen Garde an, die dem ehemaligen Präsidenten Ali Abdullah Salih die Treue hält.

UN-Menschenrechtskommissar warnt vor Zusammenbruch des Jemens

Die UN beklagte die sich verschlechternde Gesundheitsversorgung durch die immer intensiver werdenden Kämpfe in dem Land. Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef wurden in der vergangenen Woche mindestens 62 Kinder getötet und 30 weitere verletzt. In Aden, der zweitgrößten Stadt des Landes, kommt es immer wieder zu Ausfällen bei der Strom-und Wasserversorgung. Nahrungsmittel werden zusehends knapper.

Die UN hatte zuvor die Zahl der seit Freitag getöteten Zivilisten mit mehr als 90, die der Verletzten mit mehr als 360 angegeben. Der UN-Menschenrechtskommissar Seid Ra'ad al-Hussein warnte, der Jemen stehe am Rand eines vollständigen Zusammenbruchs.



Die Huthis haben große Teile des Jemens unter Kontrolle gebracht und Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi zur Flucht gezwungen. Die Miliz hat sich mit Hadis Vorgänger Ali Abdullah Salih verbündet. Seit knapp einer Woche bombardieren mehrere arabische Staaten unter Führung Saudi-Arabiens die Aufständischen.