In dem sozialistischen Karibikstaat Kuba werden Oppositionsgruppen offensichtlich weiterhin nicht in den Gemeinderäten vertreten sein. Bei den Regionalwahlen am Sonntag räumten zwei Oppositionelle ihre Niederlage in der Hauptstadt Havanna ein. Ihre Kandidatur hatte zuvor Erwartungen in Dissidentenkreisen geweckt.

Hildebrando Chaviano (65) und Yuniel López (26) waren wie vom kubanischen Wahlgesetz vorgesehen von ihren eigenen Nachbarn zur Wahl vorgeschlagen worden. Beim Urnengang kandidierten sie landesweit mit mehr als 27.000 weiteren Personen für etwa 12.500 Sitze in den Gemeinderäten. Nach der Wahl sagte der Oppositionelle López der Nachrichtenagentur dpa, in seinem Wahlkreis seien die Menschen unter Druck gesetzt worden, damit sie ihn nicht wählen würden.

Kuba wird seit mehr als 50 Jahren von einem sozialistischen Einparteiensystem regiert. Trotz der marktwirtschaftlichen Öffnung der vergangenen Jahre hat die Regierung von Staatschef Raúl Castro politische Reformen stets abgelehnt.



Erst vor wenigen Tagen hatte sich Castro mit dem amerikanischen Präsidenten Barack Obama getroffen. Es war das erste Treffen zwischen Staatschefs der beiden Länder nach mehr als 50 Jahren. Obama hatte nach dem Treffen mitgeteilt, das kommunistische Land nach 33 Jahren von der Terrorliste streichen zu wollen und eine Vertiefung der Beziehungen angekündigt.