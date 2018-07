Beim rechtsextremen Front National (FN) in Frankreich ist es zum offenen Bruch zwischen Parteigründer Jean-Marie Le Pen und dessen Tochter und Parteichefin Marine Le Pen gekommen. Der 86-Jährige betreibe eine Politik "zwischen Strategie der verbrannten Erde und politischem Selbstmord", sagte die FN-Chefin zu den jüngsten Äußerungen des FN-Ehrenvorsitzenden. Sie wolle seine Kandidatur bei den Regionalwahlen verhindern.

Der schon länger schwelende Konflikt zwischen dem Parteigründer und der derzeitigen FN-Führung hatte sich in den vergangenen Tagen zugespitzt, nachdem Jean-Marie Le Pen die Gaskammern in den NS-Konzentrationslagern zum wiederholten Male als "Detail" der Geschichte bezeichnet hatte. Zudem gab er der rechtsextremen Zeitschrift Rivarol ein Interview, in dem er insbesondere Marschall Philippe Pétain verteidigte, der im Zweiten Weltkrieg Staatschef des mit Nazi-Deutschland kollaborierenden Vichy-Regimes war.

Die 46-jährige Marine Le Pen versucht seit ihrer Wahl zur FN-Vorsitzenden Anfang 2011, die Partei vom rechtsextremen Rand in die politische Mitte zu führen und ihr ein bürgerliches Image zu verschaffen. Sie vermeidet verbale Entgleisungen, die ihrem Vater wiederholt Verurteilungen wegen Leugnen des Holocausts oder Aufrufs zu Rassenhass einbrachten. Außerdem ließ sie mehrere Mitglieder nach rassistischen Äußerungen aus der Partei ausschließen.

Mit ihrer Strategie hat sie es geschafft, die FN im vergangenen Jahr bei den Europawahlen mit rund 25 Prozent zur stärksten Kraft in Frankreich zu machen. Auch in der ersten Runde der Départementswahlen im März kamen die Rechtsextremen auf rund 25 Prozent. Bei der Präsidentschaftswahl 2017 rechnet sich die FN-Chefin gute Chancen aus, in die Stichwahl zu kommen.

"Von nun an unversöhnlich"

Ihre Linie wird von den führenden FN-Politikern unterstützt. FN-Vize Louis Aliot, der zugleich der Lebensgefährte von Marine Le Pen ist, twitterte, die politischen Gegensätze mit Jean-Marie Le Pen seien "von nun an unversöhnlich". FN-Vize Florian Philippot gab über Twitter einen "völligen und endgültigen Bruch" mit dem Parteigründer bekannt.

Der hatte sich schon lange angedeutet. Denn zwischen Vater und Tochter gibt es zahlreiche Differenzen. Marine Le Pen will den Front National "entdämonisieren" und für neue Schichten wählbar machen. Wer mit fremden- und judenfeindlichen Parolen auffällt, soll in der Partei keinen Platz haben – auch wenn die FN-Chefin selbst gegen muslimische Einwanderer wettert.

Anders als ihr Vater setzt sich die Parteivorsitzende auch für einen wirtschaftspolitisch aktiven Staat ein und gilt in gesellschaftspolitischen Fragen als vergleichsweise liberal. Das unterscheidet sie nicht nur von ihrem Vater, sondern auch von ihrer erzkatholischen Nichte Marion Maréchal-Le Pen, dem 25-jährigen Nachwuchsstar der Partei.

Beobachter vermuteten lange, dass Vater und Tochter gezielt die Rollen aufteilten: Jean-Marie Le Pen würde, so das Kalkül, die radikalsten Wähler an die Partei binden, Marine Le Pen dagegen dem konservativen Lager Stimmen entreißen. Wenn es eine solche Strategie jemals gegeben hat – damit ist es wohl endgültig vorbei. Für die Politologin Virginie Martin ist der jetzt vollzogene Bruch ein weiterer Schritt der Normalisierung der Partei.