Ägyptens ehemaliger Präsident Mohammed Mursi ist zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Ihm wird eine Mitverantwortung am Tod von mindestens zehn Demonstranten im Jahr 2012 zur Last gelegt. Das Gericht befand ihn für schuldig, für Verhaftungen und Folter von Demonstranten während seiner Amtszeit mitverantwortlich gewesen zu sein. In dem Verfahren ging es auch um das gewaltsame Einschreiten von Mursis Anhängern gegen Demonstranten vor dem Palast des damaligen Präsidenten.

Das Urteil fällte das Kairoer Kriminalgericht. Mursi und seine Mitangeklagten standen in einem schalldichten Glaskäfig im improvisierten Gerichtssaal in der nationalen Polizeiakademie. Die meisten Beobachter des Prozesses hatten mit einem Todesurteil gerechnet, weil Mursi auch der Tod von zwei Demonstranten und eines Journalisten zur Last gelegt worden war. In dem Punkt wurde der frühere Präsident jedoch überraschend freigesprochen.

Mursi, der erste frei gewählte Präsident Ägyptens, war im Jahr 2013 nach Massenprotesten gegen seine Regierung von der Armee gestürzt worden. Im Anschluss kam es zu Unruhen. Die neue Führung geht hart gegen Mursis islamistische Organisation, die Muslimbruderschaft, vor.

Es ist das erste Urteil gegen Mursi, weitere könnten bald folgen. Gegen den früheren Staatschef und weitere Tausende Anhänger seiner Muslimbruderschaft laufen noch diverse andere Verfahren. So werden dem Islamisten Spionage für feindliche Mächte und der Ausbruch aus dem Gefängnis während der Revolte gegen seinen Vorgänger Hosni Mubarak im Jahr 2011 vorgeworfen. Die Urteile für letztere Verfahren werden Mitte Mai erwartet. Mursi ist in einem Hochsicherheitsgefängnis in Alexandria in Haft.

Amnesty International bezeichnete das Verfahren als "Scheinprozess" und eine "Justiz-Travestie". Ägyptische Strafgerichte seien anscheinend "völlig unfähig, gerechte Verfahren gegen Mitglieder oder Unterstützer der Regierung des früheren Präsidenten und der Muslimbruderschaft zu führen", erklärte die Menschenrechtsorganisation.

"Serie von Unregelmäßigkeiten" bei Mursi-Verfahren

Beim Verfahren gegen Mursi habe es eine "Serie von Unregelmäßigkeiten" gegeben. Mursi sei bereits vor dem Prozess einer "willkürlichen Haft in Isolation" unterworfen worden. Seine Inhaftierung nach der Entmachtung im Juli 2013 durch den damaligen Militärbefehlshaber und jetzigen Staatspräsidenten Abdel Fattah al-Sissi laufe auf ein "erzwungenes Verschwindenlassen" hinaus.

Dass Mursi damals ohne Beisein eines Anwalts verhört worden sei, verstoße gegen ägyptisches Verfassungsrecht wie internationale Normen, so Amnesty. Erst wenige Tage vor dem Prozessbeginn am 4. November 2013 hätten seine Verteidiger eine Kopie der 7.000 Seiten umfassenden Anklageschrift erhalten. Danach seien Verteidiger aus dem Gerichtssaal ausgeschlossen oder von Kontakten zu ihrem Mandanten abgehalten worden. Das Urteil gegen Mursi und 14 Mitangeklagte müsse aufgehoben und das Verfahren neu aufgerollt werden, verlangte Amnesty. Andernfalls seien die Beschuldigten umgehend freizulassen.