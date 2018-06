In Jemens Hauptstadt Sanaa sind bei der Explosion eines Waffenlagers zahlreiche Menschen getötet worden. Krankenhausärzte bestätigten den Tod von 40 Zivilisten, mehr als 300 Menschen erlitten demnach Verletzungen. Rettungskräfte gingen davon aus, dass sich die Zahl der Opfer noch erhöhen könne. Ausgelöst wurde die Explosion durch einen Bombenangriff der saudischen Luftwaffe auf ein Raketendepot.

Die meisten der Zivilisten wurden getötet, als umliegende Wohnhäuser infolge der gewaltigen Detonationen einstürzten. Die Explosionen in dem Raketendepot waren noch in entfernten Vierteln zu spüren. Teile des Stützpunkts und eine benachbarte Tankstelle standen in Flammen. Dichter schwarzer Rauch war aus der Ferne über dem Stützpunkt der Republikanischen Garde zu sehen, die dem früheren Präsidenten Ali Abdullah Salih treu ist. Die Anhänger von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi werfen ihr vor, sich mit den Huthi-Rebellen verbündet zu haben.

Die USA verlegten zwei Kriegsschiffe in jemenitische Gewässer. Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt und der Lenkwaffenkreuzer USS Normandy hätten den Persischen Golf am Sonntag in Richtung Arabischem Meer verlassen, teilte die US-Marine mit. Die Schiffe sollten demnach andere US-Kräfte im Golf von Aden und dem südlichen Roten Meer bei der Sicherung der Seewege unterstützen. Zudem sollen sie mögliche iranische Waffenlieferungen an die Rebellen blockieren.



Saudische Kampfjets treffen Radiosender und Botschaftsgebäude

Bei dem jüngsten Bombardement durch die saudische Luftwaffe wurde den Berichten zufolge auch das Studio des Radiosenders Yemen FM zerstört, ein Journalist kam ums Leben. Beschädigt wurde außerdem die indonesische Botschaft. Zwei Diplomaten und ein weiterer Indonesier erlitten Verletzungen, bestätigte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi in Jakarta.



Auch die iranische Botschaft im Jemen entging nur knapp einem Treffer, hieß es aus Teheran. Das iranische Außenministerium bestellte deshalb den saudischen Botschafter ein. Vizeaußenamtschef Hossein Amir Abdollahian forderte Saudi-Arabien nach Ministeriumsangaben auf, sich an seine Verpflichtung zum Schutz diplomatischer Vertretungen zu halten. Der Iran mache Saudi-Arabien für die Sicherheit seiner Botschaft in Sanaa verantwortlich.



Ein Angebot des Iran, im Konflikt zwischen der Regierung und den Huthi-Rebellen zu vermitteln, wies Jemens Außenminister Jassin zurück. Eine Vermittlung durch den Iran sei inakzeptabel, da er selbst darin verwickelt sei, sagte Jassin bei einem Wirtschaftsgipfel in Kuwait. Verhandlungen seien erst möglich, wenn sich die Huthi-Rebellen und die Truppen von Salih aus allen Städten zurückzögen und in ihre Hochburgen im Norden des Landes zurückkehrten, sagte Jassin.

Saudi-Arabien und die Regierung um den geflohenen Präsident Hadi werfen dem Iran vor, die Rebellen mit Ausbildern und Waffen zu unterstützen. Teheran bestreitet dies. Auch unabhängige Beobachter äußern Zweifel daran, dass der Iran nennenswerten Einfluss auf die Huthis hat. Der Rebellenführer Abdulmalik al-Huthi versicherte am Sonntag, das "jemenitische Volk" werde sich der "brutalen Aggression" nicht beugen. Riad habe kein Recht, sich einzumischen, sagte Al-Huthi und kündigte an, mit allen Mitteln Widerstand zu leisten.

Al-Huthi verurteilte auch eine UN-Resolution, die den Rückzug der Rebellen fordert und ein Waffenembargo gegen sie verhängt. Ex-Präsident Salih dagegen begrüßte die vergangene Woche beschlossene Resolution als positiven Schritt und sprach sich für eine Waffenruhe und Gespräche unter UN-Vermittlung aus. In einem weiteren Rückschlag für die Huthis bekannte sich die Führung der Armeeeinheiten in der Provinz Hadramaut zu Präsident Hadi.

Steinmeier fordert internationale Friedenskonferenz

Derweil sprach sich Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) für eine internationale Friedenskonferenz aus. Es werde aus seiner Sicht "keine militärische Lösung dieses Konfliktes geben", sagte Steinmeier beim Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Nötig sei "eine Atempause". Diese könne über eine internationale Konferenz mit den Staaten der Region geschaffen werden, die ein Ende der Kämpfe und eine politische Lösung versuche.



Die zaiditischen Rebellen aus dem Norden des Landes hatten im Januar die Hauptstadt Sanaa komplett unter ihre Kontrolle gebracht. Als sie Mitte März auf die südliche Hafenstadt Aden vorrückten, floh Hadi nach Saudi-Arabien und bat um militärische Unterstützung.



Seit dem 26. März hat eine von Riad angeführte arabische Militärkoalition nach eigenen Angaben mehr als 2.000 Angriffe auf die Huthi-Rebellen und ihre Verbündeten in der Armee geflogen.