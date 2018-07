Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat davor gewarnt, die in Lausanne getroffene Vereinbarung zum Atomprogramm seines Landes infrage zu stellen. Sollte der Westen einen Rückzieher machen, könnte der Iran ohne Weiteres das Programm wieder aufnehmen, sagte Sarif in einem zweistündigen Interview im Staatsfernsehen. Die Regierung in Teheran hätte die Macht, "entsprechende Schritte" zu unternehmen.

"Wir streben nicht nach einer Atombombe", sagte Sarif, "wir streben auch nicht nach Hegemonie in der Region. Die Sicherheit unserer Nachbarn ist auch unsere Sicherheit." Alle Sorgen seien unbegründet; der Iran wolle gute Beziehungen mit allen Ländern in der Region. Sollte es Differenzen geben, müssten diese ausgeräumt werden. Besonders sei der Iran fest entschlossen, den Terrorismus zu bekämpfen.

Der Iran hatte sich am Donnerstag mit den fünf UN-Vetomächten und Deutschland auf die Grundlagen für einen künftigen Atomvertrag geeinigt. Er soll das Nuklearprogramm so beschränken und kontrollieren, dass Iran keine Atomwaffen herstellen kann. Im Gegenzug sollen die gestehenden Wirtschaftssanktionen aufgehoben werden. Die Einigung ist von der Umsetzung des endgültigen Abkommens abhängig, das bis Ende Juni formuliert sein soll.

Der Atomstreit "als künstliche Krise"

Dem Iran sei sehr daran gelegen, seinen Teil für eine abschließende Übereinkunft zu tun, sagte Sarif. Seine Regierung sei aber in der Lage, zum gleichen Niveau seiner nuklearen Aktivitäten zurückzukehren wie bisher. Eine Abkehr von dem Abkommen sei auch dem Westen möglich, falls die iranische Seite ihre Zusagen nicht erfülle. Sarif betonte jedoch, dass die Vereinbarung nur zeige, dass der Westen das iranische Nuklearprogramm nicht aufhalten könne.

Der Außenminister bezeichnete den Atomstreit als eine "künstliche Krise", die Israel und Hardliner in den USA aufgebauscht hätten. Die Nachbarländer sollten wissen, dass der islamische Glaube in Iran den Bau von Massenvernichtungswaffen verbiete. Dies habe der oberste Führer des Landes, Ajatollah Ali Chamenei, in Form eines Dekrets bekräftigt.

Sein Land habe dies in der letzten Phase des Krieges gegen den Irak (1980-1988) auch in der Praxis bewiesen, sagte Sarif. Damals seien die iranischen Truppen mit Chemiewaffen angegriffen worden. Trotz der hohen Zahl von Toten habe Teheran aber nicht in Erwägung gezogen, diese Angriffe mit Chemiewaffen zu erwidern.

Hardliner im Iran melden Bedenken an

Sarifs Auftritt im Staatsfernsehen ist der Versuch, nicht nur die Nachbarn wie Saudi-Arabien, sondern auch die Hardliner im eigenen Land zu beschwichtigen, die das Abkommen von Lausanne als guten Deal für den Westen, aber als Desaster für den Iran betrachten.

Konservative iranische Zeitungen äußerten am Samstag insbesondere Kritik an den vagen Bestimmungen zur Aufhebung der Finanz- und Handelssanktionen. Die Zeitung Vatan-Emrooz kritisierte, es gebe einen großen Unterschied zwischen dem, was der Iran an Zugeständnissen beim Atomprogramm mache, und dem, was er im Gegenzug an Sanktionserleichterungen erhalte.

Die Nachrichtenagentur Fars kritisierte, dass es Unterschiede zwischen dem Text gebe, der in Lausanne von der iranischen Delegation als Vereinbarung präsentiert wurde, und dem ausführlicheren Aktionsplan, den das US-Außenministerium vorlegte. Die den Revolutionsgarden nahestehende Zeitung Dschawan schrieb, in den anstehenden Verhandlungen zur Ausarbeitung des endgültigen Vertragstextes werde sich der Sieg im Kampf um die verschiedenen Interpretationen der Vereinbarung entscheiden.

Die ultrakonservative Zeitung Keyhan schrieb ironisch, es sei eine Win-Win-Vereinbarung: "Das Atomprogramm geht, die Sanktionen bleiben." Die Zugeständnisse des Iran seien klar und überprüfbar, während die Gegenleistungen vage und unterschiedlich auslegbar seien: "Die Vereinbarung spricht von einer Aussetzung der Sanktionen, nicht von ihrer Aufhebung."