Die kenianische Luftwaffe hat zwei Lager der radikalislamischen Al-Shabaab-Miliz in Somalia bombardiert. Kampfjets hätten am Sonntag und Montag die Stellungen in Gondodowe und Ismail an der Grenze zu Kenia angegriffen, sagte ein Militärsprecher.



Die beiden Stellungen in der südlichen Region Gedo seien zerstört worden. Das Militär habe Informationen, dass Al-Shabaab von diesen beiden Lagern aus Ziele in Kenia angreifen wollte, hieß es aus Armeekreisen.

Die Bombardierung war der erste größere Angriff auf die Extremisten, seit diese am Donnerstag an der Universität im kenianischen Garissa ein Massaker angerichtet hatten. Fast 150 Menschen wurden getötet, die meisten von ihnen waren christliche Studenten. Garissa liegt rund 200 Kilometer von der Grenze zu Somalia entfernt.

Die Al-Shabaab-Miliz hat wiederholt Ziele in Kenia attackiert. Nach eigener Darstellung will sie Vergeltung für den Einsatz kenianischer Soldaten im Nachbarland Somalia üben und Rache für die angeblich schlechte Behandlung von Muslimen in Kenia nehmen.

Kenia versucht auch mit Militäreinsätzen in Somalia das Einsickern von Extremisten über die durchlässige Grenze zu unterbinden. Seit April 2013 hat Al-Shabaab mehr als 400 Menschen in Kenia bei Anschlägen getötet.

Zu den Osterfeiertagen hatte Kenia die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Vor allem in christlichen Einrichtungen war die Nervosität groß, denn die Terroristen hatten in der Universität Garissa gezielt Christen getötet.