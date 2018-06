Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat einen früheren bosnisch-serbischen General für den Völkermord in Srebrenica zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Berufungskammer des Gerichts sprach Zdravko Tolimir erneut für den Massenmord in den UN-Schutzzonen Srebrenica und Zepa im Osten Bosniens im Sommer 1995 für schuldig.



Bereits in erster Instanz hatten die Richter Tolimir im Dezember 2012 zu lebenslanger Haft verurteilt. Mit diesem Urteil geht der zehnte Prozess des UN-Tribunals zum Völkermord in Srebrenica zu Ende.

Der heute 66 Jahre alte Tolimir spielte nach Auffassung des Gerichts eine Schlüsselrolle bei der Ermordung von knapp 8.000 überwiegend muslimischen Männern und Jungen. Er war Leiter des Geheim- und Sicherheitsdienstes der bosnisch-serbischen Armee und einer der Stellvertreter von General Ratko Mladić, der sich zurzeit ebenfalls vor dem Tribunal verantworten muss.

Mutmaßliche Hauptschuldige warten noch auf Urteil

Der Völkermord von Srebrenica gilt als schlimmstes Kriegsverbrechen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Serbische Einheiten hatten die Schutzzone 1995 überrannt und innerhalb weniger Tage Tausende muslimische Männer und Jungen ermordet. Blauhelm-Soldaten aus den Niederlanden hatten den Angreifern die UN-Schutzzone kampflos überlassen.

Das UN-Kriegsverbrechertribunal zum früheren Jugoslawien in Den Haag hat in mehreren Fällen lange Haftstrafen verhängt. Die beiden mutmaßlichen Hauptschuldigen für den Völkermord warten noch auf ihr Urteil. Sowohl dem Ex-Serbenführer Radovan Karadžić als auch dem ehemaligen General Mladić droht lebenslange Haft. Der Prozess gegen Karadžić (59) wurde im Oktober 2014 nach 497 Prozesstagen abgeschlossen. Im Oktober wollen die Richter in Den Haag das Urteil verkünden.

Mladić muss sich wegen der militärischen Befehlsgewalt für den Genozid verantworten. Unter seiner Führung hatten die serbischen Einheiten die UN-Schutzzone überfallen. Der Prozess gegen ihn begann im Mai 2012. Die Anklage schloss die Beweisaufnahme ab. Die Verteidigung begann im Mai 2014. Ein Urteil wird nicht vor März 2017 erwartet.