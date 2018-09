Nach heftigen fremdenfeindlichen Ausschreitungen schickt Südafrika Soldaten in ein Armenviertel von Johannesburg. In einigen Gebieten kämen Soldaten zum Einsatz, um die Übergriffe zu stoppen, sagte Verteidigungsministerin Nosiviwe Mapis-Nqakula. Dies betreffe unter anderem das Township Alexandra und Teile von Kwa-Zulu Natal. In Alexandra sei am Vorabend ein Paar aus Simbabwe angeschossen worden, teilte die Ministerin weiter mit. Am Samstag war dort ein Mosambikaner getötet worden.

In den vergangenen drei Wochen sind Einwanderer in Südafrika immer wieder zum Ziel von Übergriffen geworden. Sieben Menschen wurden getötet. Hunderte Menschen aus Simbabwe, Malawi und anderen Staaten haben seither in improvisierten Flüchtlingslagern Zuflucht gesucht, ihre Geschäfte wurden geplündert und in Brand gesteckt. Nach Angaben des UN-Flüchtlingswerks UNHCR wurden bereits mehr als 5.000 Menschen aus dem Land vertrieben.



Die Polizei soll bei den Angriffen häufig tatenlos zugesehen haben. Nachdem ein Mann am Samstag bei einem Messerangriff in Alexandra getötet wurde, versprachen Regierung und Polizei schließlich ein entschlosseneres Vorgehen gegen fremdenfeindliche Übergriffe. "Wir werden unsere Präsenz in den betroffenen Vierteln erhöhen", hatte Polizeisprecher Lungelo Dlamani in Johannesburg angekündigt. Auch wurden mehr als 30 Verdächtige festgenommen. Präsident Jacob Zuma versprach ein Ende der Gewalt und forderte alle Ausländer auf, Südafrika trotz der jüngsten Ausschreitungen nicht zu verlassen.



Als Auslöser der Proteste betrachten viele eine Rede von Zulu-König Goodwill Zwelithini, der Ausländer vergangenen Monat für Südafrikas hohe Kriminalitätsrate verantwortlich gemacht hatte. Diese sollten "ihre Sachen packen und gehen", forderte der traditionelle Führer der Zulu, einer der größten ethnischen Gruppen des Vielvölkerstaates. Viele Einwohner Südafrikas werfen den Immigranten überdies vor, ihnen die Arbeitsplätze wegzunehmen.



Nach der Zunahme der Ausschreitungen hatte Zwelithini erklärt, seine Worte seien missverstanden worden. Die Verantwortung für die jüngsten fremdenfeindlichen Ausschreitungen wies er zurück.

Auch Zuma bemühte sich um Schadensbegrenzung und besuchte am Samstag ein Lager vertriebener Immigranten in der östlichen Hafenstadt Durban, in der die Unruhen an Ostern ihren Ausgang genommen hatten. Dort versprach Zuma, er werde sich für ein Ende der Gewalt einsetzen. Er überreichte den Vertriebenen einen Hilfsscheck über 50.000 Rand (3.800 Euro) und versicherte ihnen seine Unterstützung: "Wir als Regierung sagen euch nicht, dass ihr gehen sollt." Dies fordere nur eine "sehr kleine Zahl" von Südafrikanern. Die Zuhörer jedoch warfen dem Staatschef vor, sich zu spät um die Probleme gekümmert zu haben. "Geh nach Hause"-Rufe waren während seines Auftritts zu hören.

Wegen der jüngsten Ausschreitungen in Südafrika gab es auch in den Nachbarländern Protestaktionen. Am Freitag äußerte sich auch die UN besorgt über die Übergriffe. 2008 waren bei ähnlichen Übergriffen 62 Ausländer in Südafrika getötet worden. Als Ursache wurde die Frustration Einheimischer wegen der hohen Arbeitslosigkeit gesehen.