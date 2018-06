Im Norden Syriens hat die zum Terrornetzwerk Al-Kaida zählende Al-Nusra-Front am Sonntagabend rund 300 Kurden verschleppt, sagte ein kurdischer Vertreter des Bezirks Kobani. Sie alle seien in dem Dorf Tukad 20 Kilometer westlich von Aleppo entführt und nach Al-Dana in der Provinz Idlib gebracht worden.

Die Zivilisten seien in mehreren Bussen von Afrin in die nahe gelegene Stadt Aleppo gefahren, wo sie ihre Gehälter ausgezahlt bekommen sollten. An einem Kontrollpunkt sind dann nach Angaben eines Sprechers der syrisch-kurdischen Partei der Demokratischen Union Männer und Kinder in die Gewalt der Islamisten geraten. Die Frauen seien zurückgelassen worden. Andere kurdische Mitteilungen widersprechen allerdings diesen Angaben: Die extremistische Gruppe habe die Männer, nicht aber die Frauen und Kinder entführt.

Zunächst sei unklar gewesen, wer hinter der Entführung stecke, da im Norden und anderen Teilen Syriens sowie im Nachbarland Irak zugleich die radikalislamische IS-Miliz aktiv ist.

Die Al-Nusra-Front ist der Al-Kaida-Flügel in Syrien und kämpft in dem Bürgerkriegsland seit Jahren gegen die Führung von Präsident Baschar al-Assad. Zudem kämpfen die Islamisten mit den Kurden um Gebiete, die sie beide beanspruchen.