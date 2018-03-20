ZEIT ONLINE: 24 Nisan yaklaşıyor. Bir Ermeni olarak 1915/16 olaylarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yaşananları nasıl tanımlayalım? Soykırım mı, değil mi?



Etyen Mahçupyan: 1915'te bitmiş bir olaydan bahsetmiyoruz. Devamı var. Devamı Cumhuriyet'in politikalarına da işlemiş durumda ve çok yakın zamana kadar da aynı politikalar devam etmişti. Dolayısıyla kültürel imha, kültürel sıkıştırma, kovma, dışa doğru bir basınçla bir şekilde insansızlaştırma ve kültürsüzleştirme politikası bu. Soykırım meselesine gelince bunun Birleşmiş Milletler'in koyduğu bir tanım var, epeyce gevşek bir tanım. Hiç kimse ölmese bile soykırım tanımına uyacak olaylar olabilir. O var. Mesela çocukların annelerinden alınması yeterli bir madde olarak geçiyor. O kadar geniş ki, burada zaten tüm dünyada olan bir sürü olayın soykırım olduğunu baştan kabul etmemizi gerektiriyor. 1915 de onlardan biri. 1915 olaylarını tanım ile yan yana koyunca buna soykırım denmesi gerektiği çok açık. Ama bu terimin çok da anlamlı olmayan bir noktaya sürüklenmiş olduğunu da düşünüyorum çünkü dediğim gibi çok geniş bir tanım. Yani yaşanmış olayın kendisi olmaktan ziyade yaşanmış olayın sonrasında ona verilen bir ad. Ben bu addan ziyade yaşanmışlığın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ermenilere ve o dönem Rumlara, Süryanilere ve daha sonra Yahudilere edilenler var, varlık vergisiyle mesela. Tüm olaya baktığımızda olayın adının ne olduğundan ziyade bunun böyle yaşanmışlığının bence herkes tarafından özellikle Türkiye'deki insanlar tarafından anlaşılması lazım.

ZEIT ONLINE: Geçmişleriyle hesaplaşmak Türklere çok zor geliyor, değil mi?

Mahçupyan: Çok zor çünkü Türkiye'deki insanlar kendilerine tarih olarak öğretilen şeyin gerçek olmadığını epeyce yalan dolan, palavra içerdiğini keşfettiler. Fakat bu keşif kendiliğinden doğru tarihin ne olduğunu söylemiyor ve Türkiye'deki insanlar da bu tarihi yabancılardan öğrenmek istemiyor. Öyle bir gurur veya kendini koruma güdüsü de var.

ZEIT ONLINE: Milliyetçilik de var...

Mahçupyan: Bunun dışında da milliyetçilik tabii ki var. Ama şu anda geldiğimiz noktada bir çok insan kendilerine okulda öğretilen tarihin çok anlamlı olmadığını biliyor. Dolayısıyla 1915 ve civarındaki olayların da ona anlatıldığı gibi olmadığının artık farkında. Şöyle söyleyeyim: Meraklıysanız çok hızlı öğrenebilirsiniz. Türkiye'de bu konuda basılmamış kitap kalmadı ve bu anlamda ifade özgürlüğü son noktasında sayılabilir soykırım meselesinde. Hem kelimeyi kullanmanın hiçbir maliyeti yok kullanana, hem de çok sayıda gerçekten kitap yayınlanıyor. Ama tabii kaç kişi buna öyle bir merak duyup da öğrenecek? Yavaş oluyor ve yeni jenerasyonlarla ilerliyor. Bir jenerasyon daha lazım buna. Olayı hala düzeltmiş değiliz, hala okul kitapları çok çok kötü.

ZEIT ONLINE:Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Osmanlı'ların her şeyi reddedildi: dili, parası, siyaset sistemi. Bu felaketi neden reddetmiyorlar? Geçmiş, batmış bir sistemin suçu bu.

Mahçupyan: Çünkü burada bir süreklilik var. Yani İttihat ve Terakki kadroları büyük ölçüde Cumhuriyet'te yer aldılar, politikacıları politikada devam etti ve entelektüel camia gene kendi çevresinde. Cumhuriyet ideolojisi olan İttihatçı ideolojisi milliyetçilik bağlamına çok uzak bir ideoloji değildi zaten. Öyle olunca da o süreklilik özellikle bürokrasiye sinmiş durumda. Bürokrasinin mantalitesi bence hala bugün bile İttihatçı zihniyetinin mantalitesi. Öyle kolay kolay dışardan kırılabilir gibi değil.

İlk defa AK Parti hükümetiyle beraber bir zihinsel çoğulculaşma yaşıyoruz. Yani birbirimize karşı tolerans artıyor, birbirimizin varlığından haberdar olmaktan memnun olabiliyoruz. Kendi ailelerinde Ermeni olan insanlar bunu şimdi çok rahat söyleyebiliyorlar, bu çok yeni bir şey. Herkes bir de bunu anlatmaktan hoşlanıyor çünkü bu çoğulculuk aile yapısının iyi bir şey olduğuna dair bir kanaatimiz var. Buna paralel olarak da taziye mesajı vesaire gibi şeyler oldu. Ahmet Davutoğlu Hrant Dink'in ölüm yıl döneminde bu sene yine bir mesaj yayınladı.

ZEIT ONLINE: Papa geçen hafta 1915 olaylarına "soykırım" dedi, Cumhurbaşkan ve Başbakan tarafından sert tepkiler yağdı. Peki siz Başbakan'ın başdanışmanı olarak bu terimi kullanıyorsunuz - bu nasıl uyuyor?

Mahçupyan: Türkiye'de birçok kişi bu terimi kullanıyor ve ne başbakan ne de cumhurbaşkanı bir itirazda bulunmuyor. burada önemli olan papa'nın böyle bir cümleyi tercih etmesi, çünkü temsili bir makamda oturuyor ve tercihi kurumsal siyaseti yansıtıyor. ayrıca siyasetçiler ile danışmanları arasında çeşitli konularda görüş farklılıkları olmasından daha doğal ne olabilir? siyasetçiler her konuda kendileriyle aynı fikirde kişileri danışman yapsalar neyi danışacaklar? öte yandan bu konuda asıl önemli olan siyasetçi ile danışman arasında görev ve sorumluluk farkı olması. yani ben de başbakanın sorumluluğunu taşıyor olsaydım muhtemelen onun gibi konuşurdum.

ZEIT ONLINE: Gelibolu kutlamaların 23/24 Nisan'da yer alması sizce iyi bir karar mı?

Mahçupyan: Bu bir siyasi tercih. toplum psikolojisi açısından Türkiye'de çok olumlu bir işlevi oldu. ayrıca Ermeni meselesine bir denge getirdiği ölçüde Ermeni konusunun da daha rahat tartışılmasına yol açma imkanı sağladı.

ZEIT ONLINE: Yaş haddinden dolayı görevden ayrıldığınızın haberi hemen "soykırım" dediğinizden sonra ortaya çıktı. Tesadüf mü?

Mahçupyan: Yaş haddinden ötürü mart başında emekli oldum ama öğrenildiğinde haber olmadı. şimdi soykırım konusunda hükümeti yıpratmayı düşünenler emekli olmamı sanki şimdi olmuş gibi sunarak kendilerince 'siyaset' yaptıklarını sanıyorlar.

ZEIT ONLINE: Türkiye’nin gündeminden bahsedelim. Cumhurbaşkanı neden başkanlık sistemini istiyor?

Mahçupyan: Eğer tek bir cümleyle çarpıcı bir şekilde söylemek gerekiyorsa: Bu biraz önce İttihatçı, milliyetçi ve aynı zamanda şu andaki değişime belki genetik kodları nedeniyle direnmekte olan bürokrasiyi baypas etmek için. Esas olay kararları hayata geçirebilmek. Çünkü bürokrasi direnme yeteneğine sahip Türkiye'de. Çok köklü bir kurumsal yapı. Ve seçilmiş insanın elinde hiçbir bilgi yok. Burada öyle bir asimetri var ki, bütün bilgi birikimi esas olarak askerde olmak üzere bürokraside toplanmış durumda. Ve siz herhangi bir konuda bilgi sahibi olmak istiyorsanız onların önünüze koyduğu dosyayla yetinmek durumundasınız. Ve bu da Türkiye gibi şu anda bir take-off yakalamak üzere olan bir ülkede çok büyük bir ayak bağı. Bir de bunun üzerine Gülen Cemaati'nin oradaki hakimiyetini koyduğunuz zaman anlıyorsunuz neden başkanlık sisteminin istendiğini. Hiçbir başkanlık sistemi şu andaki parlamenter sisteminden daha büyük bir güç veremez AK Parti'li yönetime.

Milletvekili çoğunluğu parlamentoyu hükümetin uzantısı haline getiriyor ve yürütmeye büyük güç veriyor. 12 Eylül anayasası hep askerlerin cumhurbaşkanı olacağını hayal ettiği için oraya bir sürü yetki vermiş ama hiç sorumluluk vermemiş. O sorumsuz cumhurbaşkanı şu an Tayyip Bey.

Bu yüzden de, bu kadar antidemokratik bir yönetim tarzını siz isteseniz de kuramazsınız. Öyle bakıldığında başkanlık sistemi bunu çok daha yere oturtacak ve denge/denetleme mekanizmaları getirtecek olan bir yapı. Buna rağmen AK Parti bunu istiyor çünkü AK Parti kararların hayata geçebilmesini istiyor.

ZEIT ONLINE: Anketlere göre halk buna pek sıcak bakmıyor. Bütün güç bir adamın elinde olmasın diyor.

Mahçupyan: 'Bütün güç bir elde olsun mu?' diye sorarsak, Türkiye'de yüzde 95'i hayır derdi. Eğer başkanlık sistemi öyle bir şey olacaksa zaten AK Parti'liler de, İslami kesim de hayır derdi. Ama başkanlık sisteminin çok iyisi de olabilir. Geçenlerde Davutoğlu çok net olarak söylediği gibi: Biz önce iyi bir anayasa yapacağız, o iyi anayasanın çizdiği sınırlarda en muhtemel başkanlık sistemini de AK Parti olarak önereceğiz. Ve anayasa insan hakları, demokratikleşme vesaire babında doğru dürüst bir anayasa olacak. O anayasanın içinde de tabii ki 'checks and balances' de olacak. Zaten şu anda AK Parti'nin çalıştığı modelde güçlü başkan güçlü başbakan şeklinde bir yapı hayal ediliyor. Yani başkan her şeyden sorumlu olmuyor. Böyle bir şey istenmiyor zaten.

ZEIT ONLINE: Tam yerleşmemiş bir demokrasiye başkanlık sistemi getirmek gerçekten sizce iyi bir şey olabilir mi? İnsanlar şüpheli, bu çok net.

Mahçupyan: İnsanların tedirginliklerini anlıyorum. Daha otoriter bir rejimin gelme ihtimalini düşünürlerse her türlü teklife hayır diyeceklerdir. Öte yandan demokrasi yerleşmemiş bir ülkede başkanlık sistemi zor ve tehlikeliyse parlamenter sistem de çok zor ve tehlikeli, nitekim şu anda biz bunu görüyoruz. Bizde parlamenter dediğiniz bir sistem var ama aslında askeri vesayet altında çok partili bir sistem bu. Biz parlamenter rejimini de becerememiş olan bir toplumuz. Biz aslında demokrasi öncesindeyiz. Biz daha demokrasi denen o eşiği geçemedik. Bu geçiş doğru bir parlamenter sistem veya doğru bir başkanlık sistemiyle olabilir, ikisi de olabilir. Şu andaki Türkiye'nin koşulları başkanlık sistemini öne çıkartıyor, iki nedenden ötürü: Birincisi; çok uzun zamandır bayağı çok yetkili cumhurbaşkanlarıyla yönetiliyoruz. İkincisi; halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı var şu anda.

ZEIT ONLINE: Ama halk cumhurbaşkanını seçti, başkanlık sistemini onaylamadı.

Mahçupyan: Tabii, zaten o ayrıca onaylanmak zorunda. Burada otomatik bir geçiş olamaz. Anayasa olacak, anayasa referanduma gidecek ve referandumda onaylandığı ölçüde hayata geçecek. Onun öncesinde de en az bir, bir buçuk yıl madde madde tartışacağız. Dibaceyle başlayacağız, girişte ne yazılacak konuşulacak, herhalde çok uzun süre Türkiye sırf onun üzerine tartışacak. Orada Kemalist lafı geçecek mi, geçmeyecek mi, insan haysiyeti mi olacak, insan onuru mu, 'Biz insanlar' diye mi başlayacak, 'devlet' diye mi? Şu andakiyle yürümeniz çok zor, skandal aslında. Türkiye'nin ihtiyacı bu ama siyaset buna el verir mi, vermez mi, bunları göreceğiz. Şu andaki anayasaya bağlı olan partiler yasası, seçim yasası, bütün bunlarla zaten demokrasi olunmaz. Türkiye şu anda demokratikleşen bir ülke. 'Demokrasi daha değiliz' diye bakmamız lazım ki bu geçişi yapabilelim. Çünkü yoksa biz bunu becerdik dediğimiz zaman gene alaturka bir yerlerde kalabiliriz diye düşünüyorum.

ZEIT ONLINE: Öyleyse AK Parti şimdiye kadar yüzde 10 barajını neden kaldırmadı?

Mahçupyan: AK Parti yalnız bırakılmış bir parti, özellikle CHP tarafından. AK Parti'nin uzattığı eli CHP tutmak istemiyor. Birlikte anayasa, yargı reformu yapmak istemiyor. O zaman da AK Parti kendi çoğunluğunu ve maksimum milletvekilini garanti etmeye öncelik verdi ve bundan sonra da, bu virajı dönene kadar böyle devam etmek istiyor. Ayrıca şöyle bir meşruiyeti de var: AK Parti yüzde 10 barajıyla yola çıkmıştı, buna rağmen buralara kadar geldi.

ZEIT ONLINE: Ama bu barajı doğrulamıyor.

Mahçupyan: Tabii ki. AK Parti'li insanlara sorsanız hiç kimse barajı savunmuyor. Bu tamamen pragmatik bir nedenle olan bir hikaye.

ZEIT ONLINE:Pragmatik dediğiniz 'az demokrasiyle çok demokrasi getireceğiz' anlamına mı geliyor?

Mahçupyan: AK Parti 'Ben bu ülkeyi demokratikleşmeye doğru götürmek istiyorum ve bu ülkede bana karşı olan bu dirence rağmen bir kavga yürütüyorum, dolayısıyla elimdeki imkanları sonuna kadar kullanacağım.' diyor. Bu imkanların etik anlamda doğru olduğunu, meşru olduğunu savunmuyor, siyasette meşru olduğunu savunuyor. Doğru bir siyasetle biz HDP'nin de bu barajı geçeceğini biliyoruz aslında.

ZEIT ONLINE: Bu sistemin doğru çözüm olduğuna gerçeten ikna oldunuz mu siz?

Mahçupyan: Görmemiz lazım. AK Parti'nin önerisini göreceğiz, toplum olarak tartışacağız. Ve toplum anlayacak, anladıktan sonra tercihini yapacak. Yüzlerce kamuoyu araştırması yapılacak. Dolayısıyla eğer toplumun rahatsızlığı varsa, muhtemelen partiler bunu değiştirecek. AK Parti zaten kesinlikle toplumun nabzını çok fazla tutan bir parti. AK Parti 2002'de kazandığında 30'lu rakamlardaydı. Türkiye'yi demokratikleştirdiği için 50'ye çıktı. Bu aptal bir parti değilse demokratikleştirmeye devam ettikçe oyu yükselecek demektir.

ZEIT ONLINE: AK Parti hükümete gelince bütün dünya Türkiye'yi bir model olarak gördü: Müslümanlığı ve demokrasiyi barıştırabilen bir yönetim olarak algıladı. Şimdi birçok insan hayal kırıklığı yaşıyor ve şimdi de yerleşmemiş bir demokraside başkanlık sistemi isteniyor. Nazar mı değdi memlekete?

Mahçupyan: Siyaset kültürümüzün muhakkak ki payı var bunda. Medyanın kültürü de çok kötü bir kültür, özellikle kavgayı öne çıkartan, çatışmayı, ayrılıkları öne çıkartan tahrik edici bir kültür. Ama şöyle bir arka plan var: AK Parti başa geldi, darbe girişimleri yapıldı birkaç tane, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı engellenmeye, AK Parti kapatılmaya çalışıldı; ardından geldik Gezi olayına, Gezi olayı olurken Sisi darbesi yapıldı Mısır'da. Batı; Sisi darbesini onayladı ve AK Parti o andan itibaren Batı'yla olan birlikte yürüme hissini kaybetti. Çünkü Batı'nın bizim tür ülkelerde darbeleri hala destekleyebildiğini gördü. Ondan sonra 17-25 Aralık olaylarına geldik. Ve buna paralel olarak 2014 ve 2015'te üç tane seçim var: yerel seçim, cumhurbaşkanlık seçimi ve genel seçim. Ondan sonra artık dört yıl seçim yok. Bu üç seçimlik virajda AK Parti'yi indirdiniz indirdiniz. Yoksa yeni bir on yıllık dönem başlıyor. Bu duygu iki cepheye böldü toplumu. Böyle olunca bütün siyasetçiler biraz daha radikalize oldular. Daha radikal gözükmek zorunda kaldılar. Eğer AK Parti bu seçimi gene aynı oranlarda kazanırsa, ben bunun bir dört sene daha devam edeceğini hiç sanmıyorum. Bir sene içinde önemli bir yumuşamaya doğru gideceğini düşünüyorum Türkiye'nin. Ve bunun en önemli nedeni iş dünyası. Hiçbir iş dünyası kalıcı ve bir takım reformlar, yenilikler yapmak isteyen bir hükümet varken o hükümetle kavga etmek istemez. Onun parçası olmak ister.

ZEIT ONLINE: Şu an AK Parti içerisinde var olan kavgayı bize izah edebilir misiniz? Bülent Arınç da başkanlık sistemine çok sıcak bakmıyor sanki.

Mahçupyan: AK Parti içinde bir çok insan defalarca değişik fırsatlarla çok rahat bir şekilde ne düşündüklerini söylediler.

ZEIT ONLINE: Ama şimdiye kadar bu seviyede ve bu kadar net dile getirilmemişti.

Mahçupyan: İç komünikasyon ve koordinasyon meselesi aslında bu. AK Parti buna benzer olayları bir çok kere yaşadı ama biz dışarıdan hiç birini duymadık. Bu sefer duyulduğu için problem oldu. Çünkü seçimlere doğru gidiliyor. Tekrarlanma ihtimali de yok bu olayın. Kalıcı bir etki yaratma ihtimali de yok. Ama AK Parti sonuçta doğru bir şey yapmamış olduğunu da görmüş oldu, geri adım attı, tedavi etti ve bir şey öğrendi. AK Parti öğrenen bir partidir. Ve Tayyip Bey halkın nabzını herhalde en iyi tutan bir kaç siyasetçilerden biri.

ZEIT ONLINE: Bu gerçekten sadece bir 'iç iletişim' meselesi miydi? Bülent Arınç Cumhurbaşkanı'na 'bu ülkede bir hükümet' olduğunu hatırlattı resmen. Kavga diye bir şey yoksa, bu mesajlar neden medya üzerinden veriliyor?

Mahçupyan: Bunu artık Tayyip Bey hatıralarını yayınladığı zaman net olarak öğreneceğiz (gülüyor).

ZEIT ONLINE: Geçenlerde Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı'na yönelik 'Seni başkan yapmayacağız.' dedi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?

Mahçupyan: HDP'nin önünde iki tane yol var barajı geçmek için. Birinde çözüm sürecine sahip çıkıp, esas statüsünü burada kuracak ve o zaman bazı AK Parti'li Kürtlerin oyunu alabilir. Ya da biraz daha solcu liberal insanların oyunu alabilir. Burayı tercih etmediler. Onlar CHP'li seçmenin oyunu alarak devam etmek istiyorlar. Oradan oy alarak barajı geçmenin mümkün olduğunu düşünüyorlar. Ve CHP'li seçmen açısından da en önemli mesele Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmamak. O yüzden de şu andaki söylem anti Tayyip Bey olmak.

ZEIT ONLINE: Bu da sonuçta stratejik bir karardır.

Mahçupyan: Sonuçta bu olay gerçekleşme noktasına geldiğinde, ve anayasayı konuştuğumuzda, Demirtaş çok rahatlıkla diyecektir ki 'Benim kastettiğim o başkanlık değil.' Biz burada doğru dürüst bir başkanlık sisteminde anlaşıyoruz, mesela valiler de seçimle gelecek, böyle bir başkanlık sistemine kim hayır der, değil mi? Demirtaş'ın kullandığı bir siyasetçi lafı, çok abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum.

ZEIT ONLINE: Demirtaş'ı nasıl buluyorsunuz?

Mahçupyan: Benim beklentimin altında kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde elde etmiş olduğu avantajları tam olarak siyasete tahvil edemedi diye düşünüyorum. Yeniden eski Kürt siyaseti içindeki ortadaki çocuk pozisyonuna doğru gitti. Ve burada da en önemli şey 6-8 Ekim olaylarıdır. Demirtaş'ın aslında bu tür bir çağrıda bulunmak istememesini biliyoruz. İstememesine rağmen bu çağrıyı ona yaptırdıklarını, daha sonra özür dilemeyi de ona yaptırdıklarını biliyoruz. Hareket; kendisinin olası bir parlak politikacısını aslında biraz törpülemiş oldu.

ZEIT ONLINE: Ama her şeye rağmen oy rakamlarını arttırabiliyor. Başarılı.

Mahçupyan: Oy bambaşka bir şey. Birçok insan barajı geçsin diye bakıyor. Neden? AK Parti'yi engellesin diye.

ZEIT ONLINE: Bu da seçmenin siyasi bir kararı sonuçta.

Mahçupyan: Tabii tabii, gayri meşru bir şey değil.

ZEIT ONLINE:Kürtlerle çözüm bulunabilecek mi?

Mahçupyan: Aslında Kürtlerle çözüm bulundu. Türkler Kürtlerle artık yaşamaya razılar bir kere, bu çok önemli. Toplum o eşiği geçmiş durumda. Çok olumlu bir nokta daha var: Bir kere iki heyet çok rahat, çok sık her şeyi konuşuyor karşılıklı. Hükümet tarafı ve HDP tarafı, Öcalan'ı da buraya koyabilirsiniz yani. Öcalan'ın Hakan Fidan'la kurmuş olduğu ve gelişmiş olan o ilişki şaşırtıcı bir şekilde güvene dayalı bir ilişki olduğu anlaşıldı. İnsanların hayal bile edemeyeceği bir şeydi. İki heyet karşılıklı anlaşınca iş bitmiyor ama, dönüp kendi taraflarını da bir yere hazırlamaları lazım. Bütün bunlar olurken AK Parti yine 45-50 almaya çalışıyor, ötekisi barajı geçmeye çalışıyor. Önümüzde seçimler olmasaydı daha yumuşak, rahat olabilecek bir görüşme ve anlaşma trafiği olabilirdi muhtemelen. Kürt tabanına da bakmak lazım. 30 senedir zafer gelecek diye anlatılmış bir taban, şimdi barış geldi diyorlar. Biz bu maçtan galip çıkacağız demişseniz, şimdi de 'Biz beraber yaşayacağız işte.' diyorsunuz. Bunu kabul ettirmek o kadar kolay değil. Bu da bir iç eğitim, iç tartışma, rehabilitasyon gerektiriyor.

ZEIT ONLINE:Ama Kürtler şu an başka bir zafer yaşıyorlar – IŞİD'e karşı.

Mahçupyan: Kalıcı bir şekilde kaldırılmadıkça ben karşı tarafın 'zafer kazandık' dememesi taraftarıyım.

ZEIT ONLINE: Çok büyük bir adım atıldı ve çok büyük bir riske girildi, öyle değil mi?

Mahçupyan: Atıldı ve de çok önemli bir şey oldu: iş birliğiyle atıldı. Her türlü güvensizlik, çatışma ve suçlamaya rağmen Ak Parti ile Kürt siyaseti arasında bir iş birliği olduğu söylenebilir. Bu iş birliğinin bir sonucu da Süleyman Şah Türbesi'nin naklinin sorunsuz bir biçimde yapılmasıydı.

ZEIT ONLINE: Türkiye Rojava'dan neden bu kadar rahatsız oluyor o zaman?

Mahçupyan: Bir kere iç siyasetle dış siyasetin iç içe geçtiği bir yer. Eğer siz PKK'yla anlaşamayacaksanız, PKK'nın Suriye'de de güçlü olmasını istemezsiniz. PYD geldi ve orada bir hükümdarlık kurdu. PYD demokratik bir sistem kurduk diyor ama onlardan kaçanlar gittikten sonra kurdu. DAEŞ hikayesi olduğu zaman Türkiye PYD'yi çoğulculuğa davet etti ve burada da direndi. Ve nitekim sonunda PYD Peşmerge’ye evet demek zorunda kaldı. İrili ufaklı ÖSO'nun unsurlarının yardımına evet dedi ve şu anda biliyoruz ki Rojava önümüzdeki dönemde eğer ayrı bir birim olacaksa daha çoğulcu bir birim olacak ve daha çoğulcu bir yapı içinde yöneltilecek ve buna Türkiye'nin bir itirazı yok. Türkiye doğal olarak burada herhangi bir silahlı gücün hakimiyeti altında bir komşu istemiyor. Orası demokratik yönetilecekse bence Türkiye her zaman Kürt bir komşuyu DAEŞ’e hatta Suriye'nin kendisine bile neredeyse tercih edecek noktaya geldi.

ZEIT ONLINE: Geçenlerde Berlin'de katıldığınız bir konferansta AK Parti'yi ve PKK'yı kastederek dediniz ki: 'Ne onlar demokrat, ne onlar.' Patronununuz bu tarz konuştuğunuzda kızmıyor mu size?

Mahçupyan: Benim patronum Ahmet Davutoğlu ise, Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin ne kadar demokrat olduğunu en az benim kadar biliyor. Bu konuda çok bir fikir ayrılığımız olduğunu hiç sanmıyorum. Kendini bilmek çok önemli bir şey. Zihniyet öyle kolay değişen bir şey değil. Demokratlığı beğeniyor olabiliriz, zaman zaman demokratça da davranabiliriz ama demokratik bir kültürümüz yok daha.