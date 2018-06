Der ehemalige polnische Außenminister und Beauftragte für die deutsch-polnischen Beziehungen, Wladyslaw Bartoszewski, ist tot. Das gab der polnische Präsident Bronislaw Komorowski über Twitter bekannt. "Ein großer Pole ist tot. Das ist ein ungeheurer Verlust", schrieb Komorowski. Auch das Warschauer Außenministerium und die Regierungskanzlei gaben über den Kurznachrichtendienst die Todesnachricht bekannt. "Das ist ein sehr trauriger Tag für uns alle", twitterte Donald Tusk, der EU-Ratspräsident und ehemalige polnische Regierungschef.

Der 93-jährige Bartoszewski hatte einen Schwächeanfall erlitten und war in ein Krankenhaus gebracht worden, in dem er am Freitagabend starb. Der langjährige Bürgerrechtler, der als 18-jähriger Auschwitz-Häftling war, galt nicht nur in seiner Heimat als moralische Instanz.

Der gläubige Katholik Bartoszewski gehörte zu den Wegbereitern der deutsch-polnischen Aussöhnung und der Verständigung zwischen Polen und Israel. Der Historiker schrieb mehrere Bücher über das Verhältnis von Polen, Juden und Deutschen. "Ein Volk, das solche Menschen hat, kann stolz sein", sagte Schewach Weiss, der frühere israelische Botschafter in Polen, im Nachrichtensender TVP Info über Bartoszewski, der mit der Medaille der Gerechten unter den Völkern der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ausgezeichnet wurde.

"Mann des Muts"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) würdigte Bartoszewski als "Mann der Weitsicht und des Muts". Er sei "ein unbeugsamer Streiter für Freiheit und für Versöhnung" gewesen, schrieb sie in einem Kondolenztelegramm. Schon sehr früh habe er sich intensiv den deutsch-polnischen Beziehungen gewidmet, schrieb Merkel. Er habe mit einer besonderen, zuweilen auch streitbaren, Autorität "von uns immer wieder neue Bemühungen um die Stärkung der Bindungen unserer beiden Länder" eingefordert.



"Die Auschwitz-Überlebenden in aller Welt verlieren mit ihm einen wichtigen Fürsprecher und Freund. Wieder ist die Welt ein Stück dunkler geworden", sagte Christoph Heubner, Vize-Exekutivpräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees.

Noch am vergangenen Wochenende hatte Bartoszewski an den Gedenkfeiern zum 72. Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto teilgenommen. Bartoszewski hatte während des Zweiten Weltkriegs bei der Untergrundorganisation Zegota gearbeitet, die sich für die Rettung von Juden einsetzte.

In der kommunistischen Ära nach dem Zweiten Weltkrieg verbrachte Bartoszewski mehr als sechs Jahre in den stalinistischen Gefängnissen. Erst nach dem Ende des Kommunismus in Polen begann die diplomatische Karriere Bartoszewskis: Mit 68 Jahren wurde er Botschafter in Österreich. Zweimal bekleidete er das Amt des Außenministers, zuletzt von 2000 bis 2001. Er war bis ins hohe Alter politisch aktiv und beriet bis zu seinem Tod die heutige Regierungschefin Ewa Kopacz.