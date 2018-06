Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU), zweithöchster Repräsentant des Staates, äußerte sich ungewöhnlich scharf, als er ein Treffen mit Ägyptens Präsidenten Abdel Fattah al-Sissi, ein Ex-Feldmarschall, absagte. Die Menschenrechtslage am Nil lasse einen solchen Besuch bei ihm nicht zu.

"Statt der seit Langem erwarteten Terminierung von Parlamentswahlen erleben wir seit Monaten eine systematische Verfolgung oppositioneller Gruppen mit Massenverhaftungen, Verurteilungen zu langjährigen Haftstrafen und einer unfassbaren Anzahl von Todesurteilen, darunter der ehemalige Parlamentspräsident Katatni", schrieb Lammert an den ägyptischen Botschafter in Berlin.

Die Politik der ägyptischen Regierung trage weder zur inneren Befriedung des Landes noch zu einer demokratischen Entwicklung bei. Daher sehe er derzeit für ein Gespräch mit dem Präsidenten keine Grundlage.

In der Tat sprengen die Menschenrechtsverletzungen am Nil inzwischen jede Dimension. Gleichzeitig ist die Zahl der Bombenanschläge und Attentate gestiegen. All das aber scheint Ägyptens herrschende Klasse nicht zu rühren – genauso wenig wie die nackte Armut von mindestens der Hälfte der Bevölkerung. Stattdessen inszeniert sie sich als globales Vorbild im Kampf gegen den Terror, als der einzige noch aufrechte Titan im Nahen Osten gegen die Apokalypse des Islamismus. Jeder, der zur Mäßigung rät, wird als Naivling, ausländischer Agent oder verkappter Muslimbruder denunziert. Und so schaukeln sich Repression und Gewalt immer weiter hoch.

Angesichts dessen ist es verständlich, dass sich vor Lammert schon Vertreter der SPD und der Grünen kritisch geäußert hatten. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Niels Annen, forderte in der FAZ von Al-Sissi, sich von dem "unangemessenen und völlig überzogenen Urteil" gegen den früheren Präsidenten Mohammed Mursi zu distanzieren, sonst könne sein Besuch "im Extremfall sogar infrage gestellt werden".

Die Vorsitzende der Deutsch-Ägyptischen Parlamentariergruppe, Karin Maag (CDU), erklärte gegenüber dem Berliner Tagesspiegel, Lammert habe Recht mit seinem Schritt und ein wichtiges Zeichen gesetzt. "Seit drei Jahren ist das Parlament aufgelöst, und es gibt niemanden mehr in Ägypten, der die Regierung kontrolliert", sagte Maag. Auch das Agieren der Justiz sei sehr weit weg von dem, "was wir als rechtsstaatlich empfinden". Man könne nicht behaupten, das Ägypten auf einem guten Weg sei.

Andererseits, so gab Maag zu bedenken, sei es für die Bundesregierung wichtig, mit Ägypten im Gespräch zu bleiben. Deutschland müsse jedoch auch der noch verbliebenen Demokratiebewegung signalisieren, dass man sie nicht im Stich lasse.

"Die Einladung der Kanzlerin an Al-Sissi steht"

Bundeskanzlerin Angela Merkel indes, die Al-Sissi im März eingeladen hatte, ließ erklären, sie halte an dem zweitägigen Treffen am 3. und 4. Juni fest. "Die Einladung der Kanzlerin an Al-Sissi steht", sagte ein Sprecher des Bundespresseamtes.

Auslöser der spektakulären Intervention Lammerts, die den Besuch Al-Sissis zu einem diplomatischen Desaster machen könnte, sind die neuerlichen massenhaften Todesurteile, die ein Gericht am vergangenen Samstag verhängt hat. Nach dem Willen der Justiz sollen zusammen mit den 104 übrigen Angeklagten auch der erste frei gewählte Präsident des Landes, Mohammed Mursi, sowie der Präsident des ersten frei gewählten Parlamentes in der Geschichte Ägyptens, Saad al-Katatni, am Galgen sterben.

Mursi war im Juli 2013 durch die Armee unter dem Kommando des damaligen Verteidigungsministers Al-Sissi gestürzt worden. Ein Jahr zuvor hatte das Verfassungsgericht in einem dubiosen Urteil das erst Mitte Januar 2012 gewählte Parlament nach vier Sitzungsmonaten aufgelöst.

Sollte das Todesurteil für Mursi und Katatni, deren Gerichtsakten jetzt zur Begutachtung beim Großmufti liegen, wie geplant am 2. Juni verkündet werden, wäre dies genau ein Tag vor dem geplanten Staatsbesuch Al-Sissis in Berlin.

Tief verärgert hatte die Bundesregierung auch die Schließung der Konrad-Adenauer-Stiftung sowie das rabiate Vorgehen gegen die Friedrich-Naumann-Stiftung. Der damalige Kairoer Bürochef der CDU-nahen Einrichtung wurde im Juni 2013 in Abwesenheit zu fünf Jahren Haft, eine Mitarbeiterin zu zwei Jahren Haft verurteilt. Die Naumann-Stiftung ist faktisch an ihrer Arbeit in Ägypten gehindert. Nach wie vor jedoch gibt es von ägyptischer Seite keinerlei Anzeichen, dass man bereit ist, die Skandalurteile aufzuheben und den Konflikt vor dem Besuch Al-Sissis beizulegen.