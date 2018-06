Ein ägyptisches Gericht hat den ehemaligen Präsidenten Mohammed Mursi wegen der Weitergabe von Staatsgeheimnissen zum Tode verurteilt. Der islamistische Politiker soll sich Anfang 2011 mit der palästinensischen Hamas und der libanesischen Hisbollah verschworen haben, um während der Revolte gegen Mursis Vorgänger Hosni Mubarak im Jahr 2011 einen Gefängnisausbruch zu organisieren.



In dem Prozess wurde zudem gegen mehr als hundert weitere angeklagte Muslimbrüder die Todesstrafe verhängt. Das Urteil muss noch vom ägyptischen Mufti bestätigt werden. Im Anschluss daran kann noch Berufung eingelegt werden. Dem Mufti kommt in diesen Fällen eine beratende Rolle zu. Das Gericht will am 2. Juni seine endgültige Entscheidung bekannt geben.

Mursi befand sich während der Urteilsverkündung in einem Käfig im Gerichtssaal, viele der weiteren Angeklagten, darunter der bekannte islamische Geistliche Jussuf al-Karadawi, wurden in Abwesenheit verurteilt. Mursi befand sich zu Beginn des Aufstands in Haft, kam aber im Zuge der Gefängnisausbrüche gemeinsam mit Tausenden Häftlingen frei. Mit dem Todesurteil wurden die Muslimbrüder für die Gewalt während des Aufstands gegen Mubarak Anfang 2011 verurteilt, während der frühere Diktator wegen des Todes regierungskritischer Demonstranten bei den damaligen Protesten freigesprochen wurde.



In einem weiteren Prozess wegen Verschwörung und Spionage steht ein Urteil gegen Mursi und 18 Mitangeklagte noch aus. 16 Angeklagte wurden am Samstag in diesem Fall bereits zum Tode verurteilt. In einem ersten Verfahren war Mursi im April wegen Anstiftung zur Gewalt gegen Demonstranten zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Dabei wurde ihm eine Mitverantwortung für die Tötung von Demonstranten 2012 zur Last gelegt. Dem ehemaligen Staatsoberhaupt drohen, ebenso wie Tausenden weiteren Anhängern seiner Muslimbruderschaft, noch diverse andere Verfahren.

Mursi war 2012 der erste frei gewählte Präsident Ägyptens. Die inzwischen verbotene Muslimbruderschaft hatte ihn für die Wahl nominiert, nachdem die Wahlkommission den eigentlich vorgesehenen Kandidat der Organisation, Chairat al-Schater, von der Wahl ausgeschlossen hatte. Viele Ägypter bezeichneten Mursi daraufhin abschätzig als "Ersatzreifen". Die Wahl 2012 gewann er nur knapp, weil sein Gegenkandidat in der Stichwahl ein Vertreter des alten Regimes war.

Mursi blieb nach der Machtübernahme der islamistischen Linie der Muslimbruderschaft treu, die sich zur Umformung der Gesellschaft nach islamischen Moralvorstellungen und der Errichtung eines Staates bekennt, der auf den Prinzipien der Scharia beruht. Sein Rückhalt im Volk sank daraufhin rapide, 2013 entmachtete ihn das Militär.



Nach seiner Absetzung kam der heutige Staatschef Abdel Fattah al-Sissi an die Macht, die Muslimbruderschaft wurde als terroristische Organisation verboten. Seitdem wurden mehr als 1.400 Mursi-Anhänger getötet und mehr als 15.000 weitere inhaftiert. Einige solcher Massenprozesse, bei denen im Schnellverfahren Hunderte Islamisten zum Tode verurteilt wurden, hatten international großen Protest ausgelöst.