Bei dem in Spanien abgestürzten Militärtransporter sollen kurz nach dem Start mehrere Triebwerke versagt haben. Laut Spiegel Online habe einer der beiden überlebenden Airbus-Mitarbeiter den spanischen Behörden von den Problemen berichtet. Wie es zu dem Schaden kam, ist bislang unklar.

In Deutschland, Großbritannien und der Türkei bleiben nach dem Absturz des Militärtransporters vom neuen Typ Airbus A400M nahe Sevilla Flugzeuge des gleichen Modells vorerst am Boden. Nur Frankreich, das seine sechs neuen Transporter schon bei mehreren Auslandseinsätzen nutzt, stoppt seine Flotte nicht. Nur absolut notwendige Flüge würden genehmigt, erklärte die französische Regierung. Trotz des Absturzes will Airbus Testflüge mit der Militärmaschine fortsetzen. Der nächste Erprobungsflug werde wie geplant am Dienstag im französischen Toulouse stattfinden, sagte ein Sprecher des europäischen Luftfahrtkonzerns am Sonntag.

Ein Sprecher der deutschen Luftwaffe sagte dagegen, man werde die spanischen Ermittlungen abwarten. Demnach soll der Airbus der Bundeswehr so lange nicht fliegen, bis die Ursache für den Absturz der Maschine geklärt ist. So entstehe kein zusätzliches Risiko für das Personal.

Die Türkei besitzt zwei Maschinen des neuen Typs. Der abgestürzte Transporter sollte ebenfalls an die Türkei geliefert werden und befand sich noch in der Testphase.



Der Absturz nahe der spanischen Stadt Sevilla war der erste einer A400M, an deren Entwicklung sieben europäische Nato-Staaten beteiligt sind. Vier Menschen waren getötet worden, zwei weitere konnten schwer verletzt geborgen werden.

Flugschreiber der Maschine geborgen

Zwei Flugschreiber wurden am Sonntag geborgen und dem zuständigen Ermittlungsrichter übergeben. Experten von Airbus seien von der Zentrale in Toulouse nach Sevilla geschickt worden.



Bei dem A400M-Militärflugzeug handelt es sich um ein ehrgeiziges Rüstungsprojekt. Mehrere Länder hatten vereinbart, 180 Maschinen zu kaufen, darunter auch Deutschland. Bereits vor dem Unglück in Spanien hatte die Bundeswehr noch erheblichen Nachbesserungsbedarf gesehen. Der Transporter soll frühestens in vier Jahren in den regulären Dienst genommen werden. Die Entwicklung der Militärmaschine hatte sich zuvor um Jahre verzögert. Außerdem ist das Flugzeug teurer geworden als zunächst geplant.