Die Niederlage von Bronisław Komorowski ist beispiellos. Ein amtierender Präsident verliert, obwohl noch Monate vor den Wahlen fast zwei Drittel der Wähler für ihn stimmen wollten. Er verlor noch dazu gegen einen Konkurrenten, der zur gleichen Zeit gerade einmal 19 Prozent erreichte. Es ist Beispiel dafür, wie spektakulär man es sich mit den Polen verscherzen kann.

Jeder konnte es Komorowski ansehen, dass es ihn mühte, ständig fremden Leuten die Hände zu schütteln. Sein Lächeln war meist gezwungen. Er verhielt sich so, als hätte er den Wahlkampf am liebsten geschwänzt und von zu Hause aus auf die Abstimmung gewartet.



Sein Herausforderer Andrzej Duda dagegen begann schon Ende Januar seine Tour durch das Land. Woche für Woche, Tag für Tag traf er sich mit Leuten in großen Hallen und auch auf den Straßen. Um 6 Uhr früh schenkte er an U-Bahn-Stationen Pendlern Kaffee aus. Aus Komorowskis Lager gab es dafür nur Gelächter. Es sei einem Präsidenten unwürdig, sich derart unters Volk zu mischen.

Aber es war mehr als nur eine schlechte Kampagne, die Komorowski nun das Amt kostet. Sowohl er als auch die Politiker der regierenden Bürgerplattform haben den Bezug zur Realität verloren. Im Netz kursierten kürzlich Videos, die dies eindrücklich zeigen. Auf einem sieht man zwei junge Polen, die sich im Fernsehen Komorowskis Treffen mit dem Einwohnern eines Dorfes anschauen und dabei totlachen. Der Präsident erzählte von "blühenden Landschaften", die er aus dem Fenster seines Flugzeugs gesehen habe, von den "vielen Autobahnen", die in den vergangenen Jahren gebaut wurden. Er ahne, wie viel erreicht worden sei.

Das erschien vielen wie ein Witz, denn die Realität sieht anders aus. Besonders unter jungen Menschen ist die Abneigung gegen die Regierenden groß. Laut den Umfragen nach der Wahl haben am Sonntag mehr als 60 Prozent der Polen im Alter von 18 bis 29 Jahren für Duda gestimmt – so viel wie in keiner anderen Altersgruppe. Viele dieser Wähler sind vielleicht noch zu jung, um sich gut an die Jahre 2005 bis 2007 zu erinnern, als die Partei der Kaczyński-Brüder Recht und Gerechtigkeit (PiS) schon einmal an der Macht war. Nun ist sie mit Duda zurück.



Verschwörungstheorien als Programm

Es waren Zeiten, als der Staat Tausenden Menschen das Leben schwer machte. Die Staatsanwälte ordneten damals Arreste von Geschäftsleuten an, die laut Präsident Lech Kaczyński illegal zu ihrem Wohlstand gekommen waren. Heute muss der Staat ihnen Entschädigungen zahlen. Spezialbehörden gegen Korruption wurden eingesetzt – doch die damalige Regierung nutzte sie nur, um politische Gegner aus dem Weg zu schaffen. Demonstrationen gegen die Diskriminierung von sexuellen Minderheiten wurden verboten.



In der Außenpolitik folgte eine Blamage auf die nächste. Das Verhältnis zu Deutschland war gespannt, wie seit Jahren nicht. Um einen Eklat zu provozieren, reichte der damaligen polnischen Regierung schon eine Satire in der taz, in der Präsident Lech sowie sein Zwillingsbruder und damaliger Premierminister Jaroslaw Kaczyński als "Kartoffelbrüder" dargestellt wurden.

Für Jaroslaw Kaczyński war das Teil eines Plans, mit dem die Großmächte ihn schwächen wollten. Seine Regierung hat sich oft mit Verschwörungstheorien beschäftigt. All dies spielte für junge Wähler bei der aktuellen Präsidentenwahl wohl kaum eine Rolle. Ihr Misstrauen in die seit acht Jahren amtierende Regierung war größer. Viele sind mit ihr erwachsen geworden.