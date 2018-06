Das FBI hat die beiden Männer identifiziert, die in Garland im US-Staat Texas auf Wachschutzleute vor einer Ausstellung mit Mohammed-Karikaturen schossen. Bei dem einen handelt es sich um Elton S. aus Arizona. S. soll bereits im Vorfeld verdächtigt worden sein, in Verbindung mit Terroristen zu stehen, teilte ein Sprecher des FBI laut der New York Times mit.

In Texas hatten zwei Männer am Sonntag eine Ausstellung mit Mohammed-Karikaturen angegriffen und sich einen Schusswechsel mit der Polizei geliefert. Die beiden Täter seien erschossen worden, teilten die US-Behörden mit. Ein Wachmann sei verletzt worden. Die Ausstellung in Garland war von einer islamfeindlichen Gruppe organisiert worden, an ihr nahm auch der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders teil.



FBI-Agenten und eine Spezialeinheit für Bombenentschärfung haben laut dem Bericht die Wohnung von Elton S. im Norden von Phoenix durchsucht. Die Ermittler gehen davon aus, dass Elton S. verantwortlich für mehrere Tweets mit dem Hashtag #TexasAttack ist, die nur eine halbe Stunde vor dem Attentat veröffentlicht wurden.

Elton S. war dem FBI laut ABC Newsvor fünf Jahren aufgefallen, als er nach Afrika ausreisen wollte und dazu angeblich über seine Absichten log. Die Vermutung, er wolle sich dort einer Terrorgruppe anschließen, konnte allerdings nicht ausreichend belegt werden.



Bei dem zweiten Täter handelt es sich nach Erkenntnissen der Ermittler um den Mitbewohner von S., Nadir S. Laut CNN war Nadir S. den Behörden bisher nicht aufgefallen. Seine Verstrickung wurde demnach erst deutlich, nachdem die Wohnung von Elton S. durchsucht worden war.

Vor der Veranstaltung sei bei den Behörden keine Drohung eingegangen, sagte Polizeisprecher Joe Harn. Die Ermittlungen in Garland, einem Vorort von Dallas, dauerten weiter an.Wie das auf die Auswertung islamistischer Internetportale spezialisierte US-Unternehmen Site mitteilte, verkündete ein Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), der Anschlag sei von zwei IS-Sympathisanten verübt worden. Dies konnte bislang aber nicht verifiziert werden. Auch die US-Behörden haben sich noch nicht zu Namen oder möglichen Bekennerschreiben geäußert.



Die Polizei schickte Sprengstoffspezialisten nach Garland. Das Veranstaltungszentrum sowie umliegende Geschäfte wurden evakuiert. Geprüft werde, ob sich in dem Auto der Attentäter eine Bombe befinde, sagte Harn.



Der Anschlag ereignete sich am Sonntagabend gegen 19 Uhr Ortszeit. Kurz vor Ende der Ausstellung waren die Angreifer mit einem Auto vor das Gebäude gefahren und schossen auf einen Wachmann. Bei dem anschließenden Schusswechsel seien sie von Polizisten getötet worden. Der Wachmann wurde am Bein verletzt und im Krankenhaus behandelt.

Der Zeitung The Dallas Morning News zufolge hatten Gegner die Ausstellung als Angriff auf den Islam bezeichnet. Die Veranstalter der Amerikanischen Initiative zur Verteidigung der Freiheit (AFDI) rechtfertigten sich mit dem Verweis auf die Meinungsfreiheit.

"Das ist ein Angriff auf uns alle"

An der Veranstaltung in der Nähe von Dallas hatte auch der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders teilgenommen. "Das ist ein Angriff auf uns alle", schrieb der für seine islamfeindlichen Äußerungen bekannte niederländische Politiker in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AFP.



Der Anschlag ähnelt dem Attentat auf eine Veranstaltung mit einem Mohammed-Karikaturisten in Kopenhagen im Februar, bei dem ein 22-Jähriger Muslim zwei Menschen erschossen hatte. Wenige Wochen zuvor hatten Islamisten Anfang Januar in Paris bei Anschlägen auf die Satirezeitung Charlie Hebdo, die Mohammed-Karikaturen abgedruckt hatte, und einen jüdischen Supermarkt 17 Menschen getötet.

Für viele Muslime sind bildliche Darstellungen des Propheten als Gotteslästerung verboten. Mohammed-Karikaturen in Medien führten in den vergangenen Jahren wiederholt zu Anschlägen in Europa und zu gewaltsamen Protesten in muslimischen Ländern.