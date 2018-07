Ein Bezirksgericht in Jerusalem hat den früheren israelischen Ministerpräsidenten Ehud Olmert wegen Bestechlichkeit zu weiteren acht Monaten Haft verurteilt. In einem früheren Prozess hatte er bereits eine Haftstrafe von sechs Jahren bekommen.

Der aktuelle Prozess ging um den Vorwurf, Olmert habe rechtswidrig Hunderttausende Dollar von einem amerikanischen Unterstützer angenommen. Seine Anwälte legten umgehend Berufung ein. Damit geht der Fall vor das Oberste Gericht.

Der Prozess war im März dieses Jahres neu aufgerollt worden, nachdem Olmert in einem ersten Verfahren 2012 von den Vorwürfen freigesprochen worden war. Doch dann lieferte seine frühere Büroleiterin Schula Zaken der Staatsanwaltschaft neue Beweise, unter anderem Aufnahmen von Gesprächen mit dem Ex-Regierungschef über die Annahme des Geldes. Aufgrund der veränderten Beweislage wurde Olmert Ende März schuldig gesprochen. Nun legte das Gericht dafür das Strafmaß fest.

In einem anderen Bestechungsprozess war Olmert im vergangenen Jahr bereits zu einer sechsjährigen Haftstrafe wegen eines weiteren Korruptionsfalls verurteilt worden. Ein Bezirksgericht in Tel Aviv befand ihn für schuldig, in seiner Zeit als Jerusalemer Bürgermeister Bestechungsgelder für die Genehmigung eines umstrittenen Großbauprojekts angenommen zu haben.



Auch gegen dieses Urteil legte Olmert Berufung vor dem Obersten Gerichtshof ein. Seine Haftstrafe musste er deshalb bislang nicht antreten.



Das neue Urteil sieht neben den acht Monaten Haft ohne Bewährung weitere acht Monate auf Bewährung vor sowie eine Geldstrafe von umgerechnet 23.000 Euro.

Das Gericht wies darauf hin, dass es bei seinem Urteil die großen Verdienste Olmerts für Israel berücksichtigt habe und ihn zu einer geringeren Strafe als von der Anklage gefordert verurteilt habe. Olmert hatte laut der Anklage das Bestechungsgeld während seiner Amtszeit als Bürgermeister von Jerusalem und später als Handelsminister zwischen 1993 und 2007 angenommen.



Olmerts Anwälte erreichten vorerst, dass er in den nächsten 45 Tagen die Haftstrafen nicht antreten muss. Sollten die Urteile Bestand haben, müsste der vierfache Vater und mehrfache Großvater als erster Ministerpräsident Israels ins Gefängnis gehen. Ein Ex-Präsident des Landes sitzt bereits in Haft: Mosche Katzav wurde 2011 wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung zu sieben Jahren verurteilt.

Die Korruptionsvorwürfe gegen Olmert hatten im Herbst 2008 zum Sturz seiner Regierung und zu Neuwahlen geführt. Seit 2009 regiert in Israel eine rechtsorientierte Regierung von Benjamin Netanjahu.