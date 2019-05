Die britische Innenministerin Theresa May hat sich dafür ausgesprochen, Flüchtlingsboote auf dem Mittelmeer künftig zurückzuschicken. Die EU solle sich darum bemühen, "sichere Landeplätze in Nordafrika zu schaffen, unterstützt durch ein aktives Rückführungsprogramm", schrieb May kurz vor der Vorstellung der neuen EU-Flüchtlingsstrategie in einem Gastbeitrag für die Zeitung The Times. Die Einführung verbindlicher Quoten zur Verteilung von Flüchtlingen in der EU lehnte May ab. Dies werde nur noch "mehr Menschen dazu ermutigen, ihr Leben aufs Spiel zu setzen".



Die EU-Kommission stellt am Mittag in Brüssel ihre Strategie zum Umgang mit Flüchtlingen und anderen Migranten vor. Vor dem Hintergrund der Flüchtlingstragödien im Mittelmeer wollen die Außenbeauftragte Federica Mogherini und der Kommissar für Migration und Inneres, Dimitris Avramopoulos, Pläne für vier Bereiche vorschlagen: die gemeinsame Asylpolitik, den Kampf gegen Schlepper und illegale Migration, neue Wege für legale Einwanderung und die Außengrenzen der EU.



Besonders umstritten ist die Idee, bereits in Europa angekommene Flüchtlinge nach einem Quotensystem fairer auf alle EU-Staaten zu verteilen. Dadurch könnten Aufnahmeländer wie Italien und Griechenland entlastet werden. Großbritannien, Irland und Dänemark, für die in der Asyl- und Einwanderungspolitik seit Jahren Ausnahmen gelten, lehnen solche Quoten aber ab.



Vorschläge der EU-Kommission können nur Gesetz werden, wenn die EU-Staaten zustimmen. Nach dem Dublin-Verfahren sollen Asylbewerber eigentlich in dem Land bleiben, in dem sie zuerst den Boden der EU betreten haben. Das überfordert Länder wie Italien oder Griechenland, wo besonders viele Bootsflüchtlinge ankommen. Dort tauchen Flüchtlinge oft unter und reisen nach Deutschland oder Schweden weiter, wo Anträge häufiger Erfolg haben.



Der Chef der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU), kann sich eine offene Kraftprobe mit Großbritannien über die umstrittenen Flüchtlingsquoten vorstellen. Im Ministerrat der EU könne "Großbritannien auch überstimmt werden", sagte Weber. "Wir müssen die Lasten auf die Länder der Europäischen Union fair verteilen", sagte er zur Begründung.



Deutschland würde kurzfristig von einer Quotenregelung profitieren, bei der Flüchtlinge etwa nach Einwohnerzahl und Wirtschaftsstärke in der EU verteilt würden, glaubt Weber. "Ganz aktuell würde es auf jeden Fall Entlastung bedeuten, weil Deutschland derzeit eins der großen Aufnahmeländer in der Europäischen Union ist." Mittelfristig seien die Aussichten aber unklar.

"Wer legal nach Europa einwandern will, begeht kein Verbrechen"

Auch EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) befürwortet die Einführung von Quoten. "Der Egoismus einzelner Teile der Europäischen Union verhindert seit 20 Jahren eine effektive und humane Lösung dieser Probleme", sagte er dem Deutschlandfunk. Damit seien Großbritannien, Ungarn und weitere Länder angesprochen, fügte Schulz an. Aber auch "viele andere, die hinter verschlossenen Türen anders reden als in die Mikrofone".



"Wer legal nach Europa einwandern will, begeht kein Verbrechen", sagte Schulz. Es gebe ja auch Europäer, die beispielsweise nach Australien auswanderten. Die EU müsse deshalb eine "Einwanderungssituation schaffen, in der Menschen die Hoffnung haben, legal einwandern zu können, statt in die Hoffnungslosigkeit dieser Schlepperbanden getrieben zu werden." Das Gleiche gelte für Bürgerkriegsflüchtlinge, die nur temporär Schutz in Europa suchten. "Für beides brauchen wir ein Quotensystem."



Der Gründer der Hilfsorganisationen Cap Anamur und Grünhelme, Rupert Neudeck, sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, Europa sei offenbar noch nicht für eine gemeinsame Flüchtlingspolitik bereit. Deshalb müssten die einzelnen Regierungen stärker aktiv werden. Neudeck unterstützte die geplante Quotenregelung. Er sei "völlig entsetzt", dass die EU darüber nachdenke, Schlepperboote zu zerstören, fügte er hinzu. Damit versuche man, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. "Die Schlepper werden fett und fetter und profitträchtiger durch unsere Politik." Er forderte, die EU und auch Länder wie Deutschland müssten mit den afrikanischen Regierungen sprechen – das sei bisher nicht passiert.