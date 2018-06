Etwa 25.000 Menschen sind nach Angaben der Vereinten Nationen vor den anrückenden Kämpfern der Miliz "Islamischer Staat" (IS) aus der westirakischen Stadt Ramadi geflüchtet. Die meisten von ihnen seien in Richtung der Hauptstadt Bagdad unterwegs, teilte die Regionalstelle des UN-Nothilfebüros (Ocha) im Irak am Montag mit. UN-Organisationen wie das Welternährungsprogramm (WFP) bemühten sich um die Versorgung der Menschen. Die Behörden im Irak hatten zuvor von 7.000 Menschen gesprochen, die seit Freitag vor der Gewalt in der Region geflohen waren.

IS-Kämpfer hatten das etwa 110 Kilometer westlich von Bagdad gelegene Ramadi am Wochenende nach heftigen Kämpfen unter Kontrolle gebracht. Mit einer Offensive und dem Einsatz schiitischer Milizen will Iraks Regierung die Provinzhauptstadt aus der IS-Gewalt befreien.



"Derzeit ist nichts wichtiger, als den Flüchtlingen aus Ramadi zu helfen. Sie sind in großen Schwierigkeiten, und wir müssen alles Menschenmögliche tun, um ihnen zu helfen", sagte UN-Hilfskoordinatorin Lise Grande. "Tausende Menschen müssen unter freiem Himmel übernachten. Wir könnten mehr tun, wenn die Finanzierung gesichert wäre. Aber diese Menschen im Stich zu lassen, ist undenkbar. Wir müssen mehr tun." Wie das UN-Büro mitteilte, sollten zunächst Tausende Notrationen mit Trinkwasser und Hygieneartikeln zu den Flüchtlingen gebracht werden.



Die US-Regierung versprach Unterstützung bei der Rückeroberung von Ramadi. Dass der IS die Hauptstadt der Provinz Anbar am Wochenende unter seine Kontrolle gebracht habe, sei zwar ein Rückschlag, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses. Die Regierung von Präsident Barack Obama habe aber gewusst, dass der Kampf gegen die Terroristen lange dauern werde und Dämpfer immer wieder hingenommen werden müssten.

Die USA unterstützen die irakischen Kräfte mit Angriffen aus der Luft und militärischem Rat. Auf Ramadi haben die USA nach Regierungsangaben in den vergangenen drei Wochen insgesamt 32 Luftangriffe geflogen, darunter allein acht in den vergangenen 24 Stunden. Ob die Eroberung durch den IS eine Änderung der US-Strategie nach sich ziehen werde, sagte der Sprecher nicht. Die Angriffe gingen jedoch weiter, "bis Ramadi wiedergewonnen worden ist".