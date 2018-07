Wer wird Großbritannien regieren? Diese Frage war seit 1945 noch nie so schwer zu beantworten wie in diesem Mai. Für eine Mehrheit im Parlament sind 323 Abgeordnete nötig. Alle Umfragen der vergangenen Wochen kommen allerdings zu dem Schluss: Diese Mehrheit erreicht keine einzelne Partei, nur sehr vielleicht eine Koalition aus zwei Parteien, die aber nicht koalieren wollen, selbst eine Koalition aus drei Parteien ist unwahrscheinlich. Zum ersten Mal in der britischen Nachkriegspolitik werden also mehrere kleinere Parteien eine entscheidende Rolle spielen – und damit Parteipolitiker jenseits des altbekannten David Cameron von den Tories und Ed Miliband von Labour.

Alex Salmond, Schottische Nationalpartei

Tony Blair hatte die Gabe, nun nutzt Alex Salmond sie: Er kann Wähler oder auch Journalisten mit seinem Charme einfangen und lähmen. Salmond umschlingt sie mit einer schmeichelnden Intensität, die dem Gegenüber das Gefühl vermittelt, der oder die Wichtigste im Raum zu sein. Cameron kann das nicht. Miliband auch nicht.

Ab dem 8. Mai könnte das Talent des schottischen Politikers zu einem der wichtigsten Faktoren der britischen Politik werden. Als Abgeordneter der Schottischen Nationalpartei (SNP) wird Salmond dann nach Westminster zurückkehren, wo er schon 1987 bis 2010 saß. Seine SNP wird drittstärkste Fraktion werden und er ihr Anführer. In Schottland arbeitet die Nationalistische Partei erfolgreich daran, sämtliche 41 Labour-Sitze zu erobern. Von 59 schottischen Wahlkreisen gewann die SNP vor fünf Jahren sechs. Diesmal könnten es 50 oder mehr werden, einer kühnen Umfrage zufolge sogar alle.



Das liegt auch an der Parteivorsitzenden der SNP, Nicola Sturgeon, die zugleich schottische Ministerpräsidentin ist. Kompetent, eloquent und authentisch wirkte sie bei der einzigen Fernsehdebatte, die alle sieben Parteichefs zusammenbrachte. Über Nacht wurde sie zu einem Polit-Star. Obwohl sie selbst nicht zur Wahl steht, ist sie überall präsent. Trotzdem dürfte Salmond nach der Wahl die Strippen in London ziehen, nicht sie.

Er war bis vor einem halben Jahr noch selbst Parteichef, gab das Amt aber ab, nachdem die Nationalisten die Volksabstimmung zur schottischen Unabhängigkeit verloren hatten. Das Jahr der Kampagne vor dem Referendum jedoch hat Schottland verändert. Apathische Wähler, die zuvor resigniert über die Politiker im fernen London schimpften, die Schottland regierten, ohne dort gewählt worden zu sein, stellten auf einmal fest, dass ihre Stimme zählte. Bisher galt die Wut auf die Londoner Politiker nur den Tories, jetzt aber ist Labour an der Reihe.

Was wird der Schotte Salmond mit seiner neu gewonnenen Macht in London anfangen? Er träumt nicht nur von der schottischen Unabhängigkeit, er ist darüber hinaus ein "progressiver" Politiker, wie er sich selber nennt. Die SNP will Schluss machen mit der Sparpolitik, 24 Milliarden Pfund mehr für die Gesundheitversorgung, und keine in Schottland stationierten Atom-U-Boote mehr.



Das geht mit den Tories natürlich nicht. Salmond hat bereits angekündigt, eine Tory-Regierung mit seinen voraussichtlich gut 50 Stimmen zu blockieren. Das geht, weil eine Regierung erst zustande kommt, wenn die Queen's speech, ein von der Königin verlesenes Regierungsprogramm, von der Mehrheit der Abgeordneten verabschiedet wird. Gegen Labour und SNP zusammen haben die Tories nach jetziger Umfragen-Lage keine Chance. Die Konservativen haben deshalb begonnen, vor der schottischen Gefahr zu warnen.

Einziger möglicher Partner für die SNP im Unterhaus wäre Labour. Doch weil das schottische Schreckgespenst die einzige konservative Wahlstrategie ist, mit der die Tories bisher durchgedrungen sind, bemüht sich Labour-Chef Miliband nun, Abstand von der SNP zu halten. Keine Koalition, versprach er, und als das nicht reichte, kein Abkommen nach dem Motto: Stimmen für Labour gegen Zugeständnisse an die SNP. Aber wie will die Labour-Partei, die laut Umfragen mit kaum mehr als 270 Abgeordneten rechnen kann, so jemals eine Mehrheit erreichen?