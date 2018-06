Irgendwann am Freitagmorgen erschien der Hashtag #bloodbath auf Twitter – Blutbad. Daneben standen die Namen von vier Parteichefs, drei Ministern und zwei Schatten-Ministern: Alle haben bei der Wahl am 7. Mai entweder ihren Posten oder ihr Abgeordnetenmandat oder beides verloren. Für Labour und die Liberaldemokraten wurde die Wahlnacht zum Horrortrip. Zu den Verlierern gehört aber auch Ukip-Chef Nigel Farage, der zum fünften Mal scheiterte bei dem Versuch, ins britische Parlament gewählt zu werden.

Die beiden augenfälligsten Verlierer der Wahl jedoch sind Ed Miliband und Nick Clegg. 24 Stunden zuvor sah es noch so aus, als würde Labour-Chef Miliband am Freitagmorgen Koalitionspläne schmieden, um als Premierminister in Downing Street einzuziehen. Stattdessen verkündete er am Mittag seinen Rücktritt: "Freunde, das ist nicht die Rede, die ich halten wollte." In den vergangenen Jahren hatten die Tories Miliband oft als ihren besten Wahlhelfer verspottet: So linkisch trat er auf, verschreckte die Wirtschaft mit Ankündigungen wie der Preiskontrolle für Energiefirmen und rhetorischen Ausfällen gegen Banker und Unternehmer, und vergaß schließlich bei einer entscheidenden Parteitagsrede, das Thema Staatsfinanzen überhaupt zu erwähnen. Im Wahlkampf selbst jedoch wuchs ein anderer Miliband heran: entschieden und rhetorisch, wenn schon nicht gewandt, so zumindest gewandter. Den Vorwurf, Labour sei die Partei des unsoliden Haushaltens, konnte er dennoch nicht entkräften. Miliband ist für das schlechteste Ergebnis seiner Partei seit 1987 verantwortlich. "Das Problem der Ungleichheit in unserem Land wird nicht verschwinden", sagte Miliband in seiner Rücktrittsrede. Aber Labour muss nach neuen Antworten suchen. Die Antwort, dass ein starker, regulierender Staat soziale Gleichheit schaffen müsse, hat die Briten nicht überzeugt.

Noch viel dramatischer jedoch hat Nick Clegg verloren. Der Chef der Liberaldemokraten konnte knapp, und wohl nur mithilfe sympathisierender Tories, seinen Wahlkreis in Sheffield Hallam behalten. Aber seine Partei ist aus dem Parlament nahezu verschwunden. 57 Wahlkreise hatten Liberaldemokraten vor fünf Jahren gewonnen. Am 7. Mai mussten 49 von ihnen abtreten. Zwei Dinge haben die Wähler Nick Clegg nicht verziehen: Dass er die traditionell linksliberale Partei, für die 2010 viele stimmten in der Hoffnung auf eine Labour-LibDem-Koalition, stattdessen mit den Konservativen verbandelte. Und dann die Studiengebühren: Clegg hatte geschworen, gegen deren Erhöhung zu stimmen. Und tat als Juniorpartner der Tories dann wortbrüchig genau das Gegenteil. Was die LibDems gegen ihren konservativen Koalitionspartner durchsetzten, geriet darüber in Vergessenheit. Die grausame Ironie sei, sagte Clegg in seiner Rücktrittsrede, dass gegen die Politik von Furcht und Missgunst, die jetzt das Land regiere, Liberalismus mehr denn je gebraucht werde. Als Vizepremier jedoch konnte er den Briten nicht vermitteln, wo sein liberales Denken Einfluss hatte.

Zu den schockierenden Verlierern der Wahlnacht gehört Ed Balls. Milibands Schatten-Finanzminister ist einer der wichtigsten Labour-Politiker. Jetzt ist er Geschichte. An Balls schieden sich die Geister. Unter Gordon Brown war er Staatsminister im Finanzministerium, er gilt als der Kopf hinter der viel gelobten Unabhängigkeit der Bank of England, eigenständig Zinsentscheidungen zu treffen. Balls' Nähe zu Brown jedoch hat ihm auch den Vorwurf eingetragen, für die Finanzkrise des Landes mitverantwortlich zu sein. Für manche war Balls fast so etwas wie eine Hassfigur. Ein Symbol einer Labour-Partei, die ihre finanz- und wirtschaftspolitischen Fehler nicht eingestehen wollte.

Von dem Tsunami, der die Liberaldemokraten fast vollständig aus dem britischen Unterhaus fegte, ist auch Vince Cable erfasst worden. Cable war einmal der Held der Liberaldemokraten, damals, zu Beginn der Finanzkrise, als er als einer von wenigen vor der Krise gewarnt hatte. Als Wirtschaftsminister der konservativ-liberaldemokratischen Regierung jedoch war er nur bedingt überzeugend. In Parteitagsreden schmeichelte Cable gern den linken Sympathien der LibDems, zurück in Westminster trug er dann George Osbornes Sparpolitik mit. Cables Abgang, wie auch der von Danny Alexander, Osbornes loyalem LibDem-Staatsekretär, der seinen schottischen Wahlkreis verlor, lassen die Liberaldemokraten wieder näher an ihre linksliberale Komfortzone heranrücken. Aber auch gefährlich nahe an die Bedeutungslosigkeit.

Schließlich Nigel Farage. Als einziger Verlierer der Wahlnacht sprach der Ukip-Chef in seiner Rücktrittsrede von seinem eigenen Befinden. Ihm gehe es gut, versicherte er. Vor fünf Jahren war er bei einem letzten Wahlkampf-Stunt mit einem kleinen Privatflugzeug abgestürzt und verbrachte den Wahlabend in der Intensivstation. Im Vergleich dazu sei die Situation jetzt angenehm. Die Enge dieses selbstbezogenen Blickwinkels ist typisch für die politische Perspektive des scheidenden Ukip-Chefs. Das England seiner Vorstellung ist klein, provinziell und rückwärtsgewandt. Farages wahrscheinlichster Nachfolger ist Douglas Carswell, der einzige Ukip-Politiker, der ein Abgeordnetenmandat gewinnen konnte. Carswell ist ein anderes Kaliber als Farage. Ein radikaler Basisdemokrat, der die EU aus libertärem Prinzip ablehnt. Sollte Carswell zum Ukip-Chef gewählt werden, dann könnte sich Ukip zu einer interessanten Stimme in der britischen Politik entwickeln, die den bierseligen Populismus von Farage hinter sich lässt.