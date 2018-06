61 Sitze von 120. Eine Koalitionsmehrheit von nur einer Stimme, also. So hatte sich Premier Benjamin Netanjahu das sicherlich nicht gedacht. Wollte er doch mit seiner Entscheidung für vorgezogene Neuwahlen einen stabileren politischen Spielraum für sich schaffen, weniger abhängig von den Launen und Wünschen der einzelnen Partner.



Der überraschend große Sieg von Netanjahus Likud-Partei ließ sich aber nicht ummünzen. Genau das Gegenteil ist passiert. Jeder Hinterbänkler im Parlament kann nun damit drohen, die Regierung zu stürzen. 61 sei gut, sagte Netanjahu kleinlaut, 61 plus sei besser. Damit hat er die Fragilität des neuen Parteienbündnisses gleich selber unterstrichen – und die Türen weit aufgemacht für weitere Partner.

Vorerst aber wird nun Israel von einer schmalen rechts-religiösen Koalition aus fünf Parteien regiert werden. Sie besteht aus Likud, der neuen Zentrumspartei Kulanu, dem national-religiösen Jüdischen Haus sowie den beiden ultra-orthodoxen Parteien Shas und die Vereinigte Thora-Liste. Wobei das Jüdische Haus, die Siedler-Partei von Naftali Bennett, mit gleich drei wichtigen Ministerposten als großer Sieger hervorgeht: Sie hat zwar nur acht Sitze errungen, aber ohne ihr Zutun hätte es Netanjahu nicht geschafft, eine Regierung zu bilden, nachdem sich der bisherige Außenminister Avigdor Liebermann mit seiner rechten Israel Beitenu-Partei im letzten Moment aus dem Rennen gezogen hatte. Bennett machte sich das zu Nutze. Seine Partei stellt fortan die Justizministerin, den Erziehungsminister und den Landwirtschaftsminister.

Jetzt hat Netanjahu zwar eine Regierung (und eine vierte Amtszeit), aber ohne Vertrauen in seine Partner und ohne jegliches Wohlwollen der internationalen Gemeinschaft. Im letzteren Kreis ist seine Absage an einen Palästinenserstaat am Wahlabend noch nicht verhallt, auch wenn er seither schon wieder ein wenig zurückgerudert ist, ebenso wenig wie seine Warnung vor den Stimmen der arabischen Israelis, die "in Massen" an die Urnen strömten.

In seinem neuen Bündnis sitzt nun auch keine Zipi Livni mehr, die von ihrem Bestreben nach einem Ausgleich mit den Palästinensern zumindest unermüdlich geredet hat. An ihrer Stelle im Justizministerium gibt es dafür eine ideologisch ganz anders ausgerichtete Politikerin, Ajelet Schaked, vom Jüdischen Haus. Sie findet zum Beispiel, dass der Oberste Gerichtshof mit seinen viel zu liberalen Richtern über zu viel Macht verfügt.

Ihr Parteichef Naftali Bennett wiederum hat vor Kurzem in der New York Times explizit dazu angeregt, die Zwei-Staaten-Lösung zu überdenken, weil diese angesichts der jüngsten Ereignisse im Nahen Osten "nicht mehr relevant" sei und Israel sich nicht aus weiteren Territorien zurückziehen könne. Dafür schlug er die Annexion weiterer Gebiete im Westjordanland vor. Anders als Netanjahu ist Bennett nicht wieder zurückgerudert. Immerhin ist er nun nicht Verteidigungsminister oder Außenminister geworden, wie er es sich gewünscht hatte.



Koalition treibt Israel in die Isolation

Auch so aber ist es eine Koalition auf Konfrontationskurs mit der Welt, die Israel weiter in die Isolation treibt. Eine erste Erklärung aus dem Weißen Haus am Mittwoch gibt in jedem Fall schon einmal den Ton vor, den Obama gegenüber der neuen israelischen Regierung anschlagen könnte: "In absehbarer Zeit", hieß es dort, werde es kein Treffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten und Netanjahu geben.

Das Regieren wird für Netanjahu also sicher nicht leichter werden. Weder nach innen, noch nach außen. Beobachter sehen seine Koalitionsbildung in letzter Minute deshalb lediglich als ein Manöver, um die nötige Zeit für eine breitere Regierungsbasis zu gewinnen. Spätestens nach der Sommerpause, wenn das Budget verabschiedet ist, könnte Netanjahu demnach eine Erweiterung der Regierung anstreben. Es fragt sich nur, mit wem.

Der wichtigste Partner für eine große Koalition wäre das Zionistische Lager. Dort ist man in dieser Hinsicht allerdings gespalten – und hat zudem seine Forderungen. Voraussetzung wäre die Wiederaufnahme von Verhandlungen mit den Palästinensern, der Ausschluss der Partei Jüdisches Haus aus der Regierung sowie eine gemeinsame Führung bestehend aus Netanjahu und dem jetzigen Oppositionschef Jitzchak Herzog. Die Gegner im Zionistischen Lager schlagen indes vor, lieber zu warten, bis die jetzige Regierung auf Grund gelaufen ist.

Das Außenministerium hat Netanjahu jedenfalls vorerst für sich behalten. Als möglicherweise letzten Trumpf in einem Spiel, das für ihn nach der Wahl alles andere als verlässlicher geworden ist.