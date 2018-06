US-Präsident Barack Obama hat die Sorgen der Golfstaaten vor einem Atomabkommen mit dem Iran mit Sicherheitsgarantien zu zerstreuen versucht. Mit "eisernem" Einsatz werde sein Land dafür sorgen, dass eine Vereinbarung mit der Regierung in Teheran die arabischen Verbündeten nicht gefährde, erklärte Obama am Donnerstag bei einem Gipfeltreffen mit dem Golfkooperationsrat in Camp David. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, die USA würden im Fall einer Aggression an der Seite der Verbündeten stehen und die Partner auch unter dem Einsatz möglicher militärischer Gewalt verteidigen. In dem Dokument wurden zudem neue Kooperationen bei Antiterrormaßnahmen, Sicherheit im Seeverkehr, Cybersicherheit und Raketenabwehrsystemen angekündigt.

Die USA streben ein Atomabkommen mit dem Iran an, das bis Ende Juni im Detail ausgehandelt werden soll. Ziel der US-Regierung ist es, den Iran vom Bau einer Atombombe abzuhalten. Die Regierung in Teheran will die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen erreichen. Die Golfstaaten fürchten jedoch, dass ein erstarkter Iran die Machtverhältnisse in der Region zu seinen Gunsten verschieben könnte. Verstärkt werden die Animositäten durch konfessionelle Unterschiede: Die arabischen Golf-Regime sind durchweg sunnitisch, der Iran schiitisch.

Die Atomverhandlungen mit der Regierung in Teheran hatten die Beziehungen der USA zu vielen ihrer traditionellen Partner im Nahen Osten zuletzt belastet. Zum Abschluss des Gipfels in Camp David sagte Obama, die Golfstaaten seien zwar nicht gebeten worden, den noch unfertigen Atomdeal zu unterschreiben. Doch seien sie sich darüber einig, dass "eine umfassende, überprüfbare Lösung zu regionalen und internationalen Bedenken über Irans Nuklearprogramm auch im Sicherheitsinteresse" des Golfkooperationsrats sei.



Mehrere Staatschefs versetzen Obama

Zu den Mitgliedern des Kooperationsrats gehören Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, Bahrain, Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate. Zum Gipfel in Camp David reisten nur zwei Staatschefs – die Emire von Katar und Kuwait. Saudi-Arabien wurde von Kronprinz Mohammed bin Najef und dessen Stellvertreter Mohammed bin Salman vertreten. König Salman kam nicht wie angekündigt nach Camp David.

Das US-Repräsentantenhaus stimmte am Donnerstag mit großer Mehrheit für einen Gesetzentwurf, der dem Kongress ein Mitspracherecht beim Atomabkommen mit dem Iran einräumt. 400 Abgeordnete votierten dafür, 25 dagegen. Dem Entwurf zufolge hat der Kongress 30 Tage Zeit, das angestrebte endgültige Atomabkommen zu prüfen. Der Senat hatte dem bereits vergangene Woche zugestimmt, nachdem die Parlamentarier einen Kompromiss erzielten.