Die Mitglieder des britischen Königshauses müssen sich politisch neutral verhalten – eigentlich. Der womöglich künftige König jedenfalls, Thronfolger Prince Charles, hat in den Jahren 2004 und 2005 insgesamt 27 Briefe an sieben Ministerien geschrieben und sich darin für Themen wie Umweltschutz, Architektur oder den Verbleib der Milchbauern starkgemacht.



Die Zeitung The Guardian kämpfte insgesamt zehn Jahre für die Veröffentlichung dieser Schreiben. Die Öffentlichkeit habe ein Recht darauf, zu erfahren, wie der Thronfolger Einfluss auf die Politik nehme, so die Argumentation. Jetzt hat ein Gericht entschieden, dass die Briefe veröffentlicht werden müssen.

Die Briefe zeigen, was dem Thronfolger am Herzen liegt. Sie enthalten seine Gedanken und Vorstellungen zum Schicksal von Seevögeln, dem Schutz historischer Gebäude in Nordirland, der systematischen Tötung von Dachsen oder den Problemen der Milchbauern. Der Guardian zeigt alle Briefe auf seiner Website.

Besonderes Engagement für das Schicksal von Bauern und Seevögeln

In einem Brief an den damaligen Regierungschef Tony Blair etwa fasste Charles ein mit Blair zuvor geführtes mündliches Gespräch zusammen und knüpfte daran an. Dabei forderte er die Regierung auf, die Streitkräfte mit funktionierenden Kampfhubschraubern auszurüsten. "Ich fürchte, dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass unsere Soldaten um einen extrem herausfordernden Job gebeten werden, ohne die nötige Ausrüstung dafür zu haben", heißt es in dem 2004 verfassten Schreiben. Blair hatte zuvor britische Soldaten in den Irak geschickt.



In anderen Passagen machte sich Charles, der selbst eine große Biofarm betreibt, Gedanken über die Zukunft der Landwirtschaft: Bergbauern müssten subventioniert werden, forderte er. Zudem sollten seiner Meinung nach Rinderzüchter Zugang zu den entsprechenden Rassen bekommen. Außerdem müssten Bauern im Marketing ausgebildet werden, wenn sie überleben wollten.



Kritiker bemängeln, dass Prince Charles seine Position als künftiges Staatsoberhaupt ausnutze, um Einfluss zu nehmen. Ein Statement des Büros von Charles widersprach: Der Prinz spreche stets Themen von öffentlichem Interesse an, hieß es. Er versuche lediglich, Dinge, die an ihn herangetragen wurden, weiterzuleiten. Vor allem die britische Regierung hatte sich gegen die Veröffentlichung der Briefe gewehrt.



Insgesamt wurden nun zehn veröffentlicht, die Charles an Mitglieder der Regierung geschrieben hatte. 14 weitere Schreiben sind Antworten der Regierung. Bei dreien handelt es sich um Briefwechsel zwischen Privatsekretären. Die Briefe wurden vor der Veröffentlichung zum Teil redigiert.