Am Tag vor der Wahl hält Charles Kennedy eine Wahlveranstaltung in kleinem Kreis. Kennedy ist ein ehemaliger Vorsitzender der liberaldemokratischen Partei Großbritanniens und hält seinen nordschottischen Wahlkreis Ross, Skye und Inverness West fast schon seit Menschengedenken. Genau gesagt seit 1983. Damals war er 23 Jahre alt. Der Norden Schottlands hat eine lange liberale Tradition. Kennedy scheint dennoch fast schicksalsergeben in die Zukunft zu blicken. Er ist wie immer voller Anekdoten. Eine handelt von einer Wahlveranstaltung in der kleinen Hafenstadt Kyle of Lochalsh mit den anderen Kandidaten. Es ging wie hier üblich sehr zivilisiert zu, bis ein nationalistischer Mob ihm und vor allem der konservativen Kandidatin, einer jungen und hochintelligenten Frau, auf den Leib rückte. Deren Mutter war ebenfalls da. Sie stand auf und marschierte mit ihrer Tochter im Schlepptau davon, so etwas habe sie noch nie erlebt, so etwas dürfe man sich nicht gefallen lassen. Ein politischer Tsunami bahnte sich an.

Am Tag der Unterhauswahlen fahren wir – meine schottische Frau und ich – im Zug nach London. Die achtstündige Fahrt vom liberalen Norden des Königreichs in die kosmopolite Weltstadt führt durch den seit fast einem Jahrhundert von der Labour-Partei dominierten, ehemals von Stahlwerken, Kohlegruben und Werften dominierten Industriegürtel zwischen Glasgow und Edinburgh und danach durch konservatives Farmland im Süden, bevor wir die englisch-schottische Grenze in Berwick-on-Tweed erreichen. Wir verlassen ein Land, in dem vier Parteien das politische Leben bestimmen.

Am Tag nach der Wahl kehren wir zurück. In Berwick fährt der Zug über die große Tweedbrücke in Europas neuesten Einparteienstaat. Der nationalistische Tsunami hat alle anderen Parteien hinweggefegt. Die Scottish National Party (SNP) hat mit 50 Prozent der Stimmen 56 der 59 schottischen Unterhausmandate gewonnen. Das ist natürlich ein durch das britische Mehrheitswahlrecht verzerrtes Ergebnis. In jedem Wahlkreis gewinnt der Kandidat mit den meisten Stimmen, den Proporz widerspiegelnde Parteilisten gibt es nicht.

Die moralische Überlegenheit der eigenen Nation

Doch was sich hinter dem Triumph der Nationalisten in Wirklichkeit verbirgt, ist der Tod des schottischen Liberalismus. Man kann ohne Übertreibung sagen, die schottischen Universitäten des 18. Jahrhunderts waren die Geburtsstätten des modernen Europa. Vor allem der Nationalökonom Adam Smith aus Kirkcaldy und der Edinburgher Moralphilosoph David Hume standen am Anfang einer skeptisch pragmatischen Tradition, die heute das britische und europäische Mehrheitsdenken bestimmt.

Liberalismus ist der Grundtenor der britischen Konservativen. Seit Tony Blairs Reformen ist Liberalismus ein Grundtenor auch der Labour-Partei. Der an diesem Freitag zurückgetretene Labour-Führer Ed Miliband schwenkte nach links ab und wurde dafür vom englischen Wahlvolk abgestraft. Die meisten liberalen Wähler fühlen sich derzeit bei den Tories wohler.

In Schottland spielte sich das Gegenteil ab. Der schottische Labour-Führer gehört zum blairschen New-Labour-Flügel, von dem man sonst nicht mehr viel hört. Die moderne schottische Labour-Partei ist so liberal wie die Liberalen im Norden und die Konservativen im Süden des bevölkerungsmäßig kleinen und geografisch großen Landes im Norden des Königreichs. Schottlands Wähler haben diesen Grundkonsens verworfen. Die Ideologie der Partei, der sie sich mehrheitlich in die Arme warfen, ist ein moderner Nationalsozialismus Light. Populistisch, egalitär, elitenfeindlich und die moralische Überlegenheit der eigenen Nation verherrlichend.

Regieren über politisch besetzte Behörden

Im vergangenen September stimmten nur 45 Prozent für das Unabhängigkeitsbegehren der SNP. Seither hat die Partei ihre Mitgliedschaft auf über 100.000 verfünffacht. Sie brachte Verschwörungstheorien in Umlauf, finstere Mächte in der Londoner Regierung hätten riesige Ölvorkommen westlich der Shetland-Inseln verheimlicht, um den schottischen Willen zur Eigenstaatlichkeit zu brechen, und der Geheimdienst MI5 habe das Ergebnis des Referendums verfälscht.

Die Nationalisten sind seit acht Jahren in Edinburgh an der Macht, sie besitzen eine absolute Mehrheit im Landesparlament. Sie haben die Zeit genutzt, die ohnehin schwachbrüstig entwickelten lokaldemokratischen Institutionen total zu entmannen und das Land mittels eines von Parteileuten dirigierten Behördenapparats zu regieren. Sogar eigentlich völlig unbedeutende Behörden wie die Crofters Commission, eine Kleinbauernorganisation im Hochland, unterwarfen sie ihrer Kontrolle. Die traditionell regional organisierte Polizei wurde zentralisiert. Die meisten schottischen Medien unterwerfen sich freiwillig den nationalen Dogmen, sogar die schottische Ausgabe von Rupert Murdochs The Sun unterstützt die Separatisten. Linke Journalisten wie der einflussreiche Kolumnist Iain Macwhirter des Glasgow Herald dienen sich nicht weniger willig dem Regime an, sie verbreiten dessen wunderliche Behauptung, Schotten seien ganz besonders von progressivem Denken durchdrungen und sozialer Gerechtigkeit verpflichtet.

Und wenn Medien nicht nach ihrer Pfeife tanzen, veranstalten eifrige Parteileute flugs lautstarke Demonstration vor Redaktionen, treten fiese Kampagnen im Internet los und fordern die Entlassung ihnen unliebsamer Journalisten. Sogar die schottische BBC hat mittlerweile einen ganz entschieden national gestimmten Drall. Wenn dann etwas passiert, das dem offiziellen Bild vom guten Schotten nicht entspricht, wie der Tod eines schwarzen Mitbürgers in Polizeigewahrsam in Kirkcaldy – dem Geburtsort Adam Smiths – am Tag vor der Wahl, so findet das nur unter ferner Liefen Erwähnung.

Sie behaupten, für das ganze Land zu sprechen

Die in Schottland lebende deutsche Linguistin Regina Erich beschrieb kürzlich sehr treffend, wie die SNP trotz ihrer Schlappe im vergangenen September die Meinungsführerschaft eroberte. Die Partei hat das Land propagandistisch in Patrioten und unsichere Kantonisten gespalten. Yessers, rechtgläubige Schotten, die im September mit Ja stimmten, auf der einen Seite, Unionisten und Quislinge auf der anderen. Quislinge hießen Nazikollaborateure im besetzten Norwegen des Zweiten Weltkrieges. Im Schottland der SNP unterstützten sie das Westmonster, die verhasste Regierungselite im Londoner Stadtteil Westminster.

Nun sitzen die Nationalisten selbst in Westminster und behaupten, für Schottland zu sprechen – nicht für einen Teil der Schotten, nein, für das ganze Land. Für das schottische Volk schlechthin. Ich habe meine Frau noch nie von derart finsteren Vorahnungen beseelt gesehen wie heute.