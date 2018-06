Hausnummer 187b der İstiklal-Straße, jener ständig überfüllten Haupteinkaufsmeile in der Mitte Istanbuls. Im Erdgeschoss verkaufen sie nachgemachte Turnschuhe, Jeans, Sonnenbrillen. Im fünften Stock, in ein paar winzigen Büros ohne Fenster, wollen sie die Demokratie reparieren.

In den angemieteten Räumen haben sich die Aktivisten von Oy ve Ötesi eingerichtet. Das heißt so viel wie "Wahl und mehr". Wobei sie sich in diesen Tagen nur um den ersten Teil kümmern, um die Wahl. Das "Mehr" muss warten.

Mit Zehntausenden Freiwilligen will Oy ve Ötesi bei der Parlamentswahl am Sonntag im ganzen, großen Land darauf achten, dass nicht geschummelt und betrogen wird. Morgens um sieben werden die Aktivisten ausrücken und genau hinsehen: dass die Wahlurnen noch leer sind und die Wahlumschläge versiegelt. Dass kein Wähler abgewiesen wird und dass keine fremden, vorausgefüllten Stimmzettel in den Urnen landen. Dann werden sie, oft bis tief in die Nacht, jeden einzelnen Stimmzettel mitzählen, sie werden das offizielle Protokoll der Auszählung aus jedem Stimmbezirk an die Istanbuler Zentrale schicken, damit es dort abgeglichen werden kann mit den Zahlen, die später als offizielles Wahlergebnis verkündet werden. Kutay Onaylı, 20 Jahre alt und Programmkoordinator bei Oy ve Ötesi, sagt: "Uns ist egal, wer gewinnt. Wir wollen nur dazu beitragen, dass der Grundmechanismus des politischen Systems sauber funktioniert."

Warum dieser Argwohn, warum diese Sorge vor Wahlfälschungen? Weil Wahlfälschung nicht ganz unbekannt ist in der Türkei. Und – das ist das eigentliche Problem – Argwohn hier Tradition hat.



Bei der Kommunalwahl im März 2014 fiel während der Stimmauszählung in großen Teilen des Landes für Stunden der Strom aus. Was ist im Dunkeln passiert mit den Wahlurnen, was mit den Daten auf den Computern? Als später Energieminister Taner Yıldız einer Katze die Schuld daran gab, die einem Kraftwerk in eine besonders sensible Stelle geklettert sei, lachte die Hälfte des Landes, die ihrer Regierung sowieso nichts glaubt, laut und bitter auf.



46 Prozent glauben nicht an faire Stimmauszählung

Es tauchten vor der Wahl Fotos auf von Säcken voller schon ausgefüllter Wahlzettel. In Ankara, wo die Regierungspartei AKP des jetzigen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan extrem knapp das Bürgermeisteramt gewann, drängte ihr Konkurrent CHP auf eine Neuauszählung, erfolglos.

Es ist dabei, wie so oft in der türkischen Politik, kaum noch zu erkennen, was wirklich vorgefallen ist, welche Vorwürfe stimmen. Die Geschichten haben sich längst verselbstständigt, verstärken noch das Klima des Misstrauens zwischen den politischen Gegnern und nun auch das Misstrauen der Wähler in ihren Staat. Ob die Wahl nun wirklich gefälscht wird oder nicht: Dass so viele Türken daran glauben, ist schon Problem genug.



Das belegt eine aktuelle Studie der Istanbuler Politikwissenschaftler Ali Çarkoğlu und S. Erdem Aytaç. Glaubten 2007 noch 70 Prozent der Türken an faire Wahlen, sind es jetzt nur noch 48. Dass die Stimmen korrekt ausgezählt werden, erwarten 46 Prozent der Türken gar nicht mehr. Selbst unter AKP-Wählern teilen 15 Prozent diese Einschätzung.

"Das gehört irgendwie zur türkischen politischen Kultur dazu", sagt Onaylı. "Jeder ruft: Foul! Schon bei den Kommunalwahlen haben die Leute behauptet, hier in Istanbul wären Stimmen geklaut worden. Wir haben aber an unseren Daten gesehen, dass dem nicht so ist."

175.000 Wahlurnen im gesamten Land

Das Gute ist, dass die Türkei eigentlich einen sehr wirksamen Mechanismus hat, die Auszählung zu überwachen. Jede Partei, und sei sie noch so klein, kann in jedes Wahllokal Beobachter schicken, die jeden Stimmzettel mitzählen und jeden Schritt kontrollieren können.

Da setzt Oy ve Ötesi an. Sie bittet die Parteien um die kleinen Zugangskärtchen, die die Beobachter am Wahltag brauchen, und gibt sie weiter an freiwillige Helfer im ganzen Land. Über 100.000 der insgesamt 175.000 Wahlurnen wollen sie so im Blick haben, die Wahl in 45 der 81 Provinzen kontrollieren. Die Aktivisten haben sich extra die sensibelsten Orte ausgesucht: die 100 größten Distrikte und dazu noch all jene, in denen die Wahl besonders knapp werden könnte. Über 70.000 Freiwillige haben sich mittlerweile gemeldet. "Ich habe junge und alte am Telefon, aus der Provinz und aus den Städten, aus allen sozialen Schichten und politischen Richtungen", berichtet Programmkoordinator Onaylı.

Die Organisation gibt sich große Mühe, ihre Überparteilichkeit zu betonen. Sie wollen auf keinen Fall hineingezogen werden in die andauernden hässlichen, politischen Kämpfe der Parteien. In einem Land, in dem Politik traditionell Lagerkampf ist, ein ständiges Wir-gegen-die, ist diese Haltung eine Besonderheit.