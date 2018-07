Angesichts der EU-Pläne für einen gezielten Einsatz gegen Schlepperbanden befasst sich der UN-Sicherheitsrat am Montag mit Maßnahmen gegen die Flüchtlingstragödien im Mittelmeer. Die 15 Mitglieder würden über Vorschläge der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini beraten, teilten am Dienstag mehrere UN-Diplomaten mit. Die EU will von der UN grünes Licht, gegen Schlepper auch mit militärischen Mitteln vorgehen zu können.

Die derzeit im UN-Sicherheitsrat vertretenen Länder Frankreich, Großbritannien und Litauen arbeiten gemeinsam mit Italien an einem Resolutionsentwurf, der dem europäischen Einsatz gegen Schlepperboote ein UN-Mandat verschaffen soll. Italien steht bei der Seenotrettung im Mittelmeer an vorderster Front und rief die EU diese Woche erneut zu mehr Engagement angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen auf.

Seit Jahresbeginn kamen im Mittelmeer bereits mehr als 1.500 Menschen ums Leben. Rücksichtslose Schleuser schicken die Flüchtlinge oft in völlig überfüllten und seeuntüchtigen Schiffen auf die gefährliche Fahr über das Mittelmeer.

Menschenschmuggler nutzen die ruhige See aus

Am Dienstagabend wurden im Mittelmeer 300 Bootsflüchtlinge gerettet. Wie die italienische UN-Mission mitteilte, fand der Bergungseinsatz am Abend 130 Kilometer vor der Küste Italiens statt. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Am Wochenende hatten Menschenschmuggler in Libyen die ruhige See ausgenutzt, um Tausende über das Mittelmeer Richtung Italien zu schicken. Zuletzt wurden 7.000 Flüchtlinge aus meist überfüllten und nicht seetüchtigen Schlauch- und Fischerbooten gerettet.