Polizisten mit Helmen und Sturmgewehren, Tränengas und gepanzerte Fahrzeuge gegen Zivilisten: Nach den Krawallen in Ferguson und mehrfachen gewaltsamen Übergriffen auf Afroamerikaner setzt Barack Obama der Polizei enge Grenzen beim Einsatz militärischen Geräts. Künftig dürfen die Beamten nach Angaben des Präsidialamts nicht mehr spezielle sprengstofffeste Kettenfahrzeuge verwenden. Der Einsatz anderer Ausrüstungsgegenstände wie etwa minengeschützte Fahrzeuge oder Schutzschilder muss von den Dienststellen fortan ausreichend begründet werden.

Bislang konnten sich US-Polizisten über ein Bundesprogramm mit Panzerwagen, Maschinengewehren oder auch Granatwerfern eindecken. Seit 1997 läuft das Programm 1033, über das sich die Bundespolizei und lokale Polizeistationen militärische Ausrüstung bestellen können. Meist handelt es sich dabei um Geräte und Material, das zuvor in den Kriegen in Afghanistan oder Irak eingesetzt wurde.

Nach den Übergriffen in Ferguson und Baltimore ließ die US-Regierung überprüfen, ob die Ausrüstung der Polizei angemessen sei. Mehrfach hatten auch Kongressabgeordnete die zunehmende Militarisierung der Polizeibeamten beklagt. Der Bericht des Weißen Hauses bestätigt nun das "Risiko des Missbrauchs oder der Überbeanspruchung".

Obama wird die nun verhängten Schritte per präsidialer Anordnung im Laufe des Tages während eines Besuchs im Bundesstaat New Jersey verkünden. In Camden will er sich auch über Methoden informieren, die das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei stärken sollen.



Dem Bericht des Weißen Hauses zufolge will die Regierung künftig die Zahl der Streifenpolizisten erhöhen und setzt auf den Einsatz von Körperkameras. In den kommenden drei Jahren sollen 50.000 solcher Kameras angeschafft werden.