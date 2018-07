Die ehemalige Vorstandschefin des Technologiekonzerns Hewlett-Packard, Carly Fiorina, will sich um das Präsidentenamt in den USA bewerben. "Ich denke, ich bin die Beste für den Job, weil ich verstehe, wie die Wirtschaft funktioniert", sagte sie dem TV-Sender ABC. Sie glaube, dass Amerikaner nach Jahren des politischen Stillstands in Washington für eine Außenstehende bereit seien.

Umfragen zufolge ist die 60-Jährige jedoch chancenlos, anders als die Senatoren Rand Paul und Marco Rubio sowie der ehemalige Gouverneur von Florida, Jeb Bush. Die aus Texas stammende Tochter eines Bundesrichters Fiorina brach ihr Jura-Studium ab, machte aber noch zwei Abschlüsse in Wirtschaft und Naturwissenschaften. Von einem Job als Sekretärin in einer kleinen Immobilienfirma arbeitete sie sich bis an die Spitze des Computerriesen HP hoch. Nachdem sie eine Übernahme des Konkurrenten Compaq gegen alle Bedenken durchzog und Finanzziele nicht erreichte, wurde sie im Jahr 2005 von der Chefposition gedrängt.



Unter Republikanern ist Fiorina keine Unbekannte. 2008 beriet sie Senator John McCain in dessen Präsidentschaftswahlkampf und bewarb sich 2010 erfolglos als Senatorin für Kalifornien. Fiorina ist bislang die einzige bekannte Frau, die sich für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner zur Wahl 2016 bewirbt. Bei den Demokraten ist die ehemalige First Lady und Außenministerin Hillary Clinton die Favoritin für die Präsidentschaftsnominierung.