Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sissi hat während seines Staatsbesuchs in Berlin keine Zusagen für eine Verbesserung der Menschenrechtslage in seinem Land gemacht. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine entsprechende Frage aus der Bundestagsfraktion der Grünen hervor.

Darin heißt es, alle Regierungsvertreter hätten Al-Sissi während seines Aufenthalts in Deutschland Anfang Juni auf Menschenrechtsverletzungen, auf die Todesstrafe in Ägypten und auch auf konkrete Einzelfälle angesprochen. Der Präsident habe daraufhin von "Defiziten in einer schwierigen Zeit" gesprochen. Weiter hieß es: "Konkrete Zusagen zur Verbesserung hat er nicht gemacht."

In einem Brief an die Regierung, den Amnesty International und vier weitere Organisationen vor dem Besuch veröffentlicht hatten, hieß es, seit August 2013 seien in Ägypten 124 Häftlinge gestorben, weil sie in Polizeigewahrsam gefoltert und misshandelt worden seien oder ihnen medizinische Behandlung verweigert worden sei. 41.000 Menschen seien festgenommen, angeklagt oder verurteilt worden.