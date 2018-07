Nato-Manöver in Polen und im Baltikum; die Verlagerung von Panzern und anderen schweren Waffen aus den USA nach Osteuropa; schließlich der Beschluss der Nato-Verteidigungsminister, die schnelle Eingreiftruppe des Bündnisses deutlich zu verstärken: In den vergangenen Wochen konnte man wirklich den Eindruck gewinnen, der Westen bereite sich auf die Rückkehr des Kalten Krieges vor – und wirke an dessen Wiederbelebung seinerseits kräftig mit.

Die russische Annexion der Krim und die bis heute anhaltenden Kämpfe in der Ostukraine haben die Nato aus ihrer post-afghanischen Orientierungslosigkeit befreit – und siehe da: Die alten Reflexe funktionieren noch. Der Feind steht wieder an den Grenzen im Osten. Da kennt man sich aus.

Jetzt könnte die Stunde der Scharfmacher schlagen. So ist es aber nicht. Mit dem Norweger Jens Stoltenberg steht ein besonnener Generalsekretär an der Spitze des Bündnisses, der das Sicherheitsbedürfnis der Osteuropäer zwar sehr ernst nimmt, aber anders als sein dänischer Vorgänger Anders Fogh Rasmussen verbal nicht ständig eskaliert.

Und just in dem Moment, da Russland die Modernisierung seiner Nuklearraketen ankündigt und die Sorge vor einem neuen atomaren Wettrüsten wächst, kommen Russen und Amerikaner wieder miteinander ins Gespräch. US-Außenminister John Kerry hat Mitte Mai Wladimir Putin in Sotschi besucht. Und am vorigen Wochenende telefonierten erstmals seit Monaten Putin und Barack Obama wieder miteinander. Dabei vereinbarten sie, dass der stellvertretende russische Außenminister Grigorij Karassin und die Europabeauftragte im State Department, Victoria Nuland, demnächst über eine Lösung der Ukraine-Krise beraten sollen.

Dass Moskau und Washington wieder miteinander sprechen, ist ein wenig wohl auch dem geduldigen Bemühen der Bundesregierung zu verdanken, die Fäden zwischen Ost und West neu zu knüpfen. US-Präsident Obama bittet die deutsche Kanzlerin beim Thema Russland gelegentlich am Telefon um Rat, heißt es in Berliner Regierungskreisen. Am Rande des G-7-Gipfels in Elmau habe Angela Merkel den Amerikaner ermutigt: "Wäre gut, wenn Du Putin mal anrufst." Da ist Putin dem amerikanischen Präsidenten nun zuvorgekommen, denn er war es, der Berichten zufolge die Initiative zu dem Telefonat ergriffen hatte.

Sobald allerdings Atomwaffen ins Spiel kommen, brauchen Russen und Amerikaner keine deutsche Ermutigung. In dieser Liga spielt Berlin nicht, da mag noch so viel von einem Zuwachs an deutscher Führungsverantwortung die Rede sein.

Beim Thema Ukraine ist das anders. Da sind Rat und Tat der Deutschen hoch erwünscht. Deshalb reist auch Victoria Nuland, die privat gern die Europa-Verächterin gibt ("Fuck the EU!") regelmäßig nach Berlin, wo sie nicht nur mit deutschen Regierungsvertretern vertrauliche Gespräche führt.

Manchen in der Bundesregierung gilt Frau Nuland als etwas "oberlehrerhaft"; zugleich weiß man, dass sie in der Administration des Demokraten Obama oft die Ansichten des republikanischen Lagers vertritt, das man auf europäischer Seite gern stärker einbinden und beispielsweise von der Forderung nach Waffenlieferungen an die Ukraine abbringen möchte.

Es wäre ein Segen, sollte das Gespräch zwischen Moskau und Washington wieder in Gang kommen. Der Kalte Krieg ist nämlich Geschichte – er hatte, wie Thomas Friedman dieser Tage in der New York Times schrieb, "einen Anfang, ein Ende und mit dem Fall der Berliner Mauer sogar einen Schlussvorhang".

Lassen wir den Kalten Krieg also in seinem kalten Grab ruhen. Beschwören wir die alten Gespenster nicht herauf. Wir haben genügend neue.