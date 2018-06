"Erbärmlichkeit ist das Passwort des Erbärmlichen, Redlichkeit ist der Grabspruch des Redlichen": Die Zeile könnte als Motto über dem Lebenswerk des chinesischen Lyrikers Bei Dao stehen.

Am Sonntag las er auf Einladung des Konfuzius-Instituts Hamburg im schönen, dem Shanghaier Original nachgebauten Teehaus hinter dem Völkerkundemuseum aus seinen Werken. Es war ein hochpolitischer Abend. Denn Bei Dao, dieser große Dichter, mehrfach für den Literaturnobelpreis nominiert, war immer ein politischer Autor.



"Seine Gedichte haben in uns die Sehnsucht nach Freiheit geweckt", sagt die Literaturwissenschaftlerin Jing Bartz, die ihn in Hamburg vorstellte. "Er war der Aufklärer unserer Generation."

Nach der blutigen Niederschlagung der Protestbewegung auf dem Tiananmen-Platz 1989 durfte Bei Dao, der damals gerade als DAAD-Stipendiat in West-Berlin weilte, nicht in seine Heimat zurückkehren. Knapp 20 Jahre lang lebte er im europäischen und amerikanischen Exil. 2007 zog er nach Hongkong, wo er an der Chinese University lehrt.

Ist der 1949 in Peking geborene Lyriker in der Volksrepublik heute vergessen? Ganz und gar nicht. Seine Bücher sind in China zwar schwer zu bekommen. Das gilt auch für die von ihm mitbegründete Literaturzeitschrift Jintian (Heute), die 1978 erstmals erschien und 1980 gleich wieder geschlossen wurde; 1990 wurde sie in Oslo neu gegründet. Heute wird sie in Hongkong gedruckt, in China ist sie in mancher privaten Buchhandlung zu erhalten.

In digitalen Zeiten bekommt ein Literat auch mal unerwartet Öffentlichkeit. Als Bei Dao neulich im norwegischen Lillehammer einen Vortrag zur Geschichte von Jintian hielt, stellte ein Journalist ihn ins Internet – und im Nu war er im chinesischen sozialen Netzwerk WeChat der Renner. Bei Dao hat davon zunächst gar nichts mitbekommen. Er ist im Netz nicht so ganz à jour.

Aber er will ja daheim gehört und gelesen werden. "Mein Ziel ist es, internationale Kultur nach Hongkong zu holen", sagte er in Hamburg, "auch, um das Festland zu verändern". Auch deshalb hat er 2009 die International Poetry Nights in Hongkong ins Leben gerufen, ein Festival, das im November zum vierten Mal stattfinden wird.

Dichtung und Konflikt ist das diesjährige Motto des Festivals, in dessen Mittelpunkt der Mittlere Osten stehen wird. Aber wer dächte beim Thema Dichtung und Konflikt nicht auch an die Unterdrückung geistiger und kultureller Vielfalt in China?

Bei Dao, der im Frühling 2012 einen Gehirnschlag erlitt, und seitdem wieder nach China einreisen darf, um sich dort medizinisch behandeln zu lassen, möchte über Hongkongs Grenzen hinaus wirken. Sein Literaturfestival hat inzwischen Ableger in vier chinesischen Städten, in Shanghai, Hangzhou, Chengdu und Guangzhou.



3.000 Jahre, nichts geändert

Nur, wie groß sind die Chancen auf Wandel angesichts der neuen bleiernen Zeiten, in denen die KP gegen "westliche Werte" und "ausländische Einmischung" zu Felde zieht? Er sei ein Pessimist, bekennt Bei Dao im Gespräch. "In 3.000 Jahren chinesischer Geschichte hat sich nichts geändert."



In die Tiefen der Politik möchte er nicht hinabsteigen, dafür ist ihm seine Zeit zu kostbar. Lieber versammelt er die führenden Intellektuellen des Landes, die Schriftsteller und Künstler um sich. Das war schon seine Rolle in den siebziger und achtziger Jahren, als sich in China zum ersten Mal vorsichtig eine Demokratiebewegung entfaltete; diese Rolle spielt er auch heute wieder von Hongkong aus. Zwei dicke Sammelbände (Die siebziger Jahre) hat er gerade herausgegeben.

Er mischt sich ein, auf seine stille Art. Er ist ein Dichter, aber er weiß um seine Wirkung. Ein neuer Diskurs sei im Entstehen, sagt er, es gebe die Möglichkeit einer "neuen Sprache". Mit ein paar Schlagwörtern, etwa Marxismus, Konfuzianismus oder Nationalismus, sei China ohnehin nicht zu erklären.

Bei Dao setzt auf die Kraft der Poesie. "Freiheit", schrieb er in einem seiner berühmtesten Gedichte, "ist der Abstand zwischen Jäger und Gejagtem". Weil er immer den Mut hatte, sich zur Freiheit zu bekennen, braucht er keine tagespolitischen Bekenntnisse abzuliefern. Auch so ist er, wie sein wunderbarer deutscher Übersetzer Wolfgang Kubin schreibt, "zur Symbolfigur eines demokratischen China geworden".