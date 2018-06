Der Unmut in der Bevölkerung über die geplante Wahlreform in Hongkong war groß, nun wurde sie auch vom Parlament in der chinesischen Sonderverwaltungszone abgelehnt. Das prodemokratische Lager stimmte geschlossen gegen das Gesetz, insgesamt lehnten es 28 Abgeordnete ab, nur acht Parlamentarier stimmten dafür. Die nötige Zweidrittelmehrheit des 70 Sitze zählenden Parlaments verfehlte die Reform damit bei Weitem.



Das Gesetz sollte den Bürgern zwar das Recht geben, 2017 erstmals ihren Verwaltungschef selbst zu wählen – allerdings sollten die wenigen Kandidaten von der Regierung in Peking ausgesucht und bestimmt werden. Bei monatelangen Protesten gegen die Reform waren im vergangenen Jahr Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen und hatten mit Protestcamps das öffentliche Leben in Hongkong lahmgelegt.

Seit der Rückgabe 1997 an China wird die frühere britische Kronkolonie unter chinesischer Souveränität innerhalb eigener Grenzen autonom regiert und genießt größere politische Freiheiten als der Rest der Volksrepublik.

Mit dem Scheitern der Wahlreform wird es für die fünf Millionen wahlberechtigten Hongkonger vorerst aber keine direkte Wahl geben. Der nächste Regierungschef wird somit voraussichtlich weiter nach dem alten Wahlverfahren durch ein Wahlkomitee bestimmt.

In dem mehrheitlich loyal zu Peking stehenden, 1.200 Mitglieder zählenden Wahlkomitee sind Industrie, Handel, Finanzen, Berufsstände oder soziale Organisationen vertreten. Auch gehören Hongkonger Politiker und Abgeordnete des chinesischen Volkskongresses dazu.