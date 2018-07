In Dänemark soll es künftig eine Alleinregierung der rechtsliberalen Partei Venstre geben. Das kündigte Parteichef Lars Løkke Rasmussen am späten Freitagabend in Kopenhagen an. Die Gespräche mit der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei (DF) über eine mögliche Koalition seien gescheitert. Deshalb wolle er ein Kabinett nur mit Politikern seiner Partei aufstellen.

Zuvor waren bereits Versuche gescheitert, eine Mehrheitsregierung zu bilden. Die Sondierungsgespräche mit Vertretern mehrerer Parteien seien nicht erfolgreich gewesen, hatte Rasmussen vor einigen Tagen gesagt. Deshalb hatte er die Bildung einer Minderheitsregierung mit den Rechtspopulisten angekündigt. Diese scheiterte nun ebenfalls.



Die neue Regierung käme auf lediglich 34 von insgesamt 179 Sitzen im Parlament. Rasmussen ist dennoch überzeugt, regieren zu können. "Nach den Verhandlungen heute Abend bin ich zu der Einschätzung gekommen, dass es möglich ist, eine liberale Regierung unter meiner Führung zu bilden, die die Unterstützung im Parlament genießt", sagte er.

Dänemark hat eine lange Tradition von Minderheitsregierungen, die im Parlament bei jedem Thema um die Unterstützung anderer Parteien werben müssen. Allerdings kam Venstre bei der Wahl Mitte Juni nur auf 34 der insgesamt 179 Abgeordnetenmandate, die Macht der Alleinregierung im Parlament wäre also äußerst schwach.