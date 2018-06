Die Regierung von Dänemarks Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt ist abgewählt. Noch in der Wahlnacht verkündete die Regierungschefin auch ihren Rücktritt als Vorsitzende der Sozialdemokraten. Bei der Parlamentswahl am Donnerstag hatte die bürgerliche Opposition eine knappe Mehrheit errungen. Als Wahlsieger konnten sich die Rechtspopulisten feiern. Mit 21,1 Prozent der Stimmen (37 Sitze) ging die Dänische Volkspartei als zweitgrößte Partei aus der Wahl hervor. Neuer Ministerpräsident wird dennoch voraussichtlich der Liberale Lars Løkke Rasmussen.

Die Partei von Thorning-Schmidts Herausforderer musste trotz des bürgerlichen Wahlsiegs herbe Verluste hinnehmen. Sie landete mit 19,5 Prozent der Stimmen nur auf Platz Drei und hat künftig 13 Sitze weniger im dänischen Parlament.



Die Sozialdemokraten legten im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren zwar ordentlich auf 26,3 Prozent der Stimmen (47 Mandate) zu. "Die Sozialdemokraten sind wieder stärkste Partei des Landes", erklärte Thorning-Schmidt stolz. Die Regierungsmacht muss die Partei trotzdem abgeben. "Heute Abend hat unser gemeinsamer Einsatz nicht so weit gereicht, wie wir gehofft haben", sagte die Ministerpräsidentin.

Vor Einbeziehung der vier Mandate, die auf den Färöer Inseln und Grönland vergeben werden, lag der bürgerliche Block mit 90 Mandaten vor dem Mitte-links-Bündnis mit 85 Mandaten. Einen großen Erfolg konnten vor allem die Rechtspopulisten feiern. "Dieser Tag ist ein Festtag, ein ganz fantastischer Festtag", sagte der Chef der Rechtspopulisten, Kristian Thulesen Dahl.

Neben Wirtschaft und Sozialausgaben hatten sowohl Thorning-Schmidt als auch Løkke Rasmussen im Wahlkampf die Einwanderung zu einem der großen Themen gemacht. Beide versprachen, die Kontrollen dafür weiter zu verschärfen. Løkke Rasmussen und seine liberale Partei Venstre sind für eine Regierungsbildung auf die Unterstützung der Dänischen Volkspartei angewiesen, die Grenzkontrollen zu den Nachbarstaaten wie Deutschland wiedereinführen will.

"Ich will ein offenes Dänemark", sagte Løkke Rasmussen bei seiner Stimmabgabe. "Aber ich will auch ein Dänemark, das effizient für jene Leute geschlossen ist, die unser Land nicht wollen." Die seit 2011 amtierende Thorning-Schmidt hatte im Wahlkampf auch auf das wirtschaftliche Wachstum in Dänemark verwiesen. Zudem hatte sie eine Anhebung der Sozialhilfe um 39 Milliarden Kronen (rund fünf Milliarden Euro) angekündigt. Doch die Opposition beharrte darauf, dass die Verbesserungen auch ohne staatliche Ausgaben möglich seien.

Rund 4,1 Millionen Dänen waren aufgerufen, über die neue Besetzung des 179 Sitze zählenden Parlaments zu entscheiden. Insgesamt standen 799 Kandidaten aus zehn Parteien zur Wahl. Im Wahlkampf hatten sich die Ministerpräsidentin und ihr Herausforderer Løkke Rasmussen gegenseitig scharf angegriffen.