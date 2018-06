Die Explosionen bei einer Veranstaltung der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP in Diyarbakir waren ein Anschlag. Das bestätigte Agrarminister Mehdi Eker nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu. Bei der ersten Explosion am Freitag in der südosttürkischen Stadt habe es sich mit Sicherheit um den Sprengstoff TNT gehandelt. Bei der zweiten Explosion sei mit "hoher Wahrscheinlichkeit" TNT verwendet worden. Dem Sprengstoff seien Kugeln beigefügt worden.



Bei dem Anschlag starben nach Angaben von Ärzten und Polizei mindestens drei Menschen. Die Co-Bürgermeisterin der Stadt, Gültan Kisanak, sprach sogar von vier Toten. Mindestens 220 weitere Menschen wurden nach Angaben von Ärzten zum Teil lebensgefährlich verletzt. Die Nachrichtenagentur DHA meldete, 20 Menschen seien weiterhin in lebensgefährlichem Zustand.

Dir Urheber des Anschlags waren einen Tag nach den Explosionen weiterhin nicht bekannt wie ein Vertreter der Justiz sagte. Es gebe aber Videoaufnahmen, außerdem seien Fingerabdrücke und ein Handy, das möglicherweise weitere Hinweise liefern könne, gefunden worden.

Davutoğlu spricht von Angriff auf die Demokratie

Der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu hatte die Explosionen kurz vor der Parlamentswahl als "Angriff auf die Demokratie" verurteilt. Es handele sich um "Sabotage", sagte Davutoğlu dem Sender Star TV. "Das war nicht gegen eine Partei gerichtet, das war ein Angriff auf die Demokratie." Auch Teilnehmer an der Veranstaltung gingen von einem Bombenanschlag aus. Ein Augenzeuge, der selbst schwer verletzt wurde, sagte, er habe Metallsplitter gesehen. Krankenschwestern bestätigten, dass sie Splitterwunden behandeln mussten.

Die Nachrichtenagentur Anadolu hatte zunächst gesagt, ein Trafo sei explodiert. Energieminister Taner Yıldız schloss einen Transformatordefekt aber aus.



An diesem Sonntag wählen die Türken ein neues Parlament. Erstmals tritt dabei die prokurdische Partei HDP an. Präsident Recep Tayyip Erdoğan kündigte nach dem Vorfall an, die Sicherheitsvorkehrungen für die Wahlen zu verschärfen.

Der Co-Vorsitzende der HDP, Selahattin Demirtaş, rief die Anhänger seiner Partei zur Ruhe auf. "Wir werden dieser Provokation nicht nachgeben", sagte er nach den Explosionen.



Erdoğan als "Mörder" bezeichnet

Ein dpa-Reporter berichtete, nach der Explosion hätten HDP-Anhänger in Diyarbakır Steine auf Polizisten geworfen. Die Polizei habe Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt. HDP-Anhänger hätten Präsident Recep Tayyip Erdoğan in Sprechchören als "Mörder" bezeichnet.

Zentrale Frage bei der Parlamentswahl am Sonntag ist, ob die HDP die Zehn-Prozent-Hürde überwindet. Sollte der HDP der Einzug ins Parlament gelingen, könnte die AKP ihre absolute Mehrheit verlieren. Sollte die HDP den Einzug verpassen, könnte die AKP eine 60-Prozent-Mehrheit von 330 Sitzen erzielen.