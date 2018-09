Im Burgenland in Österreich haben die Sozialdemokraten nach der Landtagswahl Koalitionsverhandlungen mit der rechtspopulistischen FPÖ aufgenommen. Wie Der Standard meldet, gaben SPÖ-Landeshauptmann Hans Niessl und der burgenländische FPÖ-Chef Johann Tschürtz eine entsprechende gemeinsame Erklärung ab. Auf Bundesebene hatte die SPÖ von Kanzler Werner Faymann bisher die rechtspopulistische Partei scharf kritisiert.

Laut Standard beraten beide Parteien bereits konkret über eine gemeinsame Landesregierung. Ein Sprecher der SPÖ sagte nachrichten.at, die Verhandlungen würden am Nachmittag weitergeführt. Am Wochenende könne man vielleicht sogar schon in der Zielgeraden sein. "Wir wissen, dass wir völlig neue Wege beschreiten", sagte Landeshauptmann Niessl am Mittwochabend in einer Pressekonferenz im Eisenstädter Landhaus.

Der Standard schreibt, Kanzler Faymann sei über die Koalitionsverhandlungen informiert gewesen. Aus den Reihen der SPÖ wurde aber auch Kritik laut. Wie Der Standard berichtet, wollen SPÖ-Funktionäre auf Niessl einwirken, von seinem Vorhaben Abstand zu nehmen, da eine Koalition mit der FPÖ auf Landesebene den Wahlkampf in Wien gegen die FPÖ umso schwieriger mache. Rückendeckung gab es von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Er sei "vollstens damit einverstanden", dass man mit der SPÖ Verhandlungen führe, sagte Tschürtz.

"Keine Koalition mit einer rechtspopulistischen FPÖ"

Ein Zusammenschluss von SPÖ und FPÖ im Burgenland würde gleich zwei Beschlüssen des SP-Bundesparteitags aus den vergangenen Jahren widersprechen. In einem elf Jahre alten Beschluss heißt es, dass es "keine Koalition mit einer rechtspopulistischen FPÖ" geben dürfe. 2014 wurde dieser Beschluss "auf allen politischen Ebenen" bekräftigt. Im gleichen Jahr wurde auf dem SP-Bundesparteitag ein Antrag eingebracht, in dem die FPÖ als "rechtsextreme Partei" bezeichnet wird. "Als Sozialdemokratische Partei ist es unsere antifaschistische Aufgabe, klar gegen diese Entwicklung und FPÖ-Verhetzung Stellung zu beziehen, uns in keinem Fall auf eine Kooperation einzulassen und die Fehlerhaftigkeit und Kurzschlüssigkeit in der FPÖ-Argumentation aufzuzeigen", heißt es in dem Antrag.

Die FPÖ hatte bei der Landtagswahl am Sonntag im Burgenland ihren Stimmenanteil mit 15 Prozent beinahe verdoppelt. Als Hauptgrund für die Stimmenverschiebung sehen Beobachter die ausländerfeindliche Kampagne der FPÖ. Die SPÖ hatte Verluste von sechs Prozentpunkten eingefahren und kam auf rund 42 Prozent der Stimmen. Die Abstimmungen waren im Superwahljahr 2015 der bisher umfassendste Stimmungstest für die seit 18 Monaten amtierende rot-schwarze Bundesregierung. Im Herbst stehen Landtagswahlen in Oberösterreich und Wien an. Im Bund wird 2018 wieder gewählt.