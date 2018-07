Zufall? Wohl kaum. Nach dem Anschlag auf eine Gasfabrik bei Lyon fand Frankreichs Opposition am schnellsten die politische Sprache wieder. Marine Le Pen vom rechtsnationalen Front National (FN) und auch die jüngst zu "Republikanern" umfirmierten Konservativen von Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy warfen der amtierenden sozialistischen Regierung vor, die Sicherheit der Bürger zu gefährden. Nicht Ruhe bewahren, scheint die erste Bürgerpflicht nach den schockierenden Ereignissen, sondern Stimmenfang. Staatschef François Hollande und sein Innenminister Bernard Cazeneuve können nur wenig dagegensetzen.

Es müsse endlich Schluss sein mit den "großen Erklärungen", forderte Le Pen. Stattdessen müssten Taten folgen, um den "Horror des Islamismus" einzudämmen. Zu dem Zeitpunkt weiß die Öffentlichkeit nur wenig mehr, als dass sich auf dem Gelände der Firma Air Products in dem Ort Saint-Quentin-Fallavier eine Explosion ereignet hat und eine Leiche gefunden wurde. Enthauptet, der Schädel auf den Zaun aufgespießt, der Rumpf vor der Fabrikhalle liegend. Staatschef Hollande erfährt das in Brüssel, wo die Krise in Griechenland und Quoten für Asylbewerber Thema sein sollen. Er eilt zurück nach Paris, um den Sicherheitsrat einzuberufen.



Derweil liefern sich die beiden konservativen Kontrahenten für die Präsidentschaftswahl 2017 einen regelrechten Wettbewerb um die Regierungsschelte. Alain Juppé, der Bürgermeister von Bordeaux, twittert schon um 11.41 Uhr: "Der Staat muss alle Maßnahmen ergreifen, um seine Bürger zu schützen."



Sarkozy braucht etwas länger, bis 13.37 Uhr, weil er eine Presseerklärung verfassen lässt: "Seit Wochen schon fordern wir von der Regierung, alle unerlässlichen Maßnahmen zu ergreifen, um unsere Landsleute zu schützen."



Hat die Regierung nicht gerade ein umstrittenes Gesetz durchgebracht, das es den Geheimdiensten praktisch immer und überall ermöglicht, die Bürger abzuhören? Und war es nicht Sarkozy, der in seiner Amtszeit Personalabbau bei den Geheimdiensten beschloss – genau zu der Zeit also, als der mutmaßliche Attentäter wieder von den Radarschirmen der Ermittler verschwand, weil er zwar vorübergehend als radikal eingestuft worden war, aber nicht straffällig wurde?



Es scheint nicht der Zeitpunkt zu sein, sich an solche Details zu erinnern, sondern vielmehr, markige Worte zu formulieren. "Wir fordern deshalb die Regierung auf, Licht in die genauen Umstände dieses Attentats zu bringen und unverzüglich alle Lektionen aus diesem Attentat zu ziehen", textet Sarkozy.

Die "Wir-sind-Charlie"-Solidarität gilt nicht mehr

Manche, darunter der konservative Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, beschwören sogar die Gefahr einer Fünften Kolonne herauf: heimliche, subversiv tätige Gruppierungen, die im Auftrag einer fremden, aggressiven Macht den Umsturz der bestehenden Ordnung zum Ziel haben. Der Begriff wurde während des Spanischen Bürgerkriegs geprägt und während des Zweiten Weltkriegs in zahlreichen Ländern auf ausländische Bürger gemünzt.



An diesem Freitag wird eines deutlich: Die nach dem Terroranschlag im Januar auf die Mitarbeiter des Satire-Magazins Charlie Hebdo öffentlich zur Schau gestellte Einheit der französischen Nation über Partei- und Religionsgrenzen hinweg war "für die Galerie", wie man in Frankreich sagt, und nur von kurzer Dauer. Kaum war die Massendemonstration, an deren Spitze zahlreiche Politiker und Religionsvertreter marschierten, beendet und die Transparente mit den "Wir-sind-Charlie"-Slogans vergilbt, da ging Frankreich wieder zur Tagesordnung über.

Frankreich unterscheidet zwischen Bürgern erster und zweiter Klasse

Die unterscheidet zwischen französischen Bürgern erster Klasse mit Familiennamen wie Dupont und jenen der zweiten Klasse, deren Eltern oder Großeltern aus den ehemaligen Kolonialgebieten kommen. Misstrauen, nicht Einheit bestimmen den Umgang miteinander, bei Vorstellungsgesprächen ebenso wie bei der Wohnungssuche oder sogar der Auswahl für eine höhere Schulbildung. Nur selten ist ein Happy End vorgesehen wie in der Kinokomödie Monsieur Claude und seine Töchter aus dem vergangenen Jahr. Der Film nahm Vorurteile auf die Schippe und machte damit kräftig Kasse.

Mit Kampagnen gegen die EU, die nur noch mehr Ausländer nach Frankreich schleusen wolle, kann man Wähler ködern, das beweisen die jüngsten Erfolge des FN bei Wahlen. Sarkozy will diesen Trend für seine Zwecke nutzen – er reißt deshalb Witze über Menschen, die vor Armut und Krieg flüchten. Die von der EU gewollte Quotenregelung für Flüchtlinge sei so, als rufe man einen Klempner nach einem Rohrbruch, witzelte er vor wenigen Tagen unter dem Gelächter seiner Anhänger. Der Klempner stoppe nicht die Überschwemmung, sondern schlage vor, das Wasser gleichmäßig in der Wohnung zu verteilen.



Wer mit solchen Sprüchen Politik machen will, für den ist das Attentat vom Freitag ein gefundenes Fressen. Aber ob er damit zur Sicherheit der Bürger beiträgt? Staatschef Hollande appellierte am späten Nachmittag, die "unnützen Streitereien" sein zu lassen. Es ist wenig wahrscheinlich, dass er Gehör findet.