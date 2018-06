Beim Laufen durch Athener Straßen drängt sich mir der Eindruck auf, als seien die gelassensten Europäer in der Griechenlandkrise die Griechen. Die Straßencafés sind voll, die Athener ziehen lachend durch die Innenstadt und feiern den Sommerbeginn.

Während sich die Stimmung in Brüssel und Berlin verschlechtert und allmählich die Einsicht um sich greift, dass die Verhandlungen bald in einem Grexit münden können, glauben viele in Athen, dass es schon irgendwie gut gehen werde. Die Gerüchte von Kapitalverkehrskontrollen scheinen niemanden zu beunruhigen. Vielleicht liegt das an der Länge der Krise. Die Griechen kennen kaum noch etwas anderes als den Krisenmodus. Manche behaupten, es könne kaum noch schlimmer kommen, obgleich die Cafés gut gefüllt sind und die Krise die Griechen eben sehr unterschiedlich trifft. Die Armen furchtbar, die Wohlhabenden viel weniger oder gar nicht.

Die oberflächliche Sicherheit mancher Griechen findet ihre Entsprechung in der Verhandlungstaktik des Premiers. Alexis Tsipras schickt im Wochenrhythmus Reformvorschläge nach Brüssel, die weit unter den Forderungen der Gläubiger bleiben. Aber zugleich gibt er den Optimisten und sagt, eine Einigung stehe kurz bevor. Tsipras fühlt sich sicher. Er glaubt, dass ein Grexit die Europäer so teuer zu stehen komme, dass sie alles tun würden, um ihn zu verhindern. Tatsächlich hat er einige Argumente auf seiner Seite.



Bei einem Grexit wären die weit über 300 Milliarden Euro griechischer Schulden verloren. Dazu kommen die Ela-Liquiditätshilfen von bis zu 83 Milliarden, die die EZB den griechischen Banken gewährt, damit sie nicht pleitegehen, und noch weitere Athener Außenstände. Das alles käme Europa sehr teuer.



Außerdem sind die Folgen für den Euro schwer absehbar. Einerseits ist das Umfeld für einen Grexit so abgesichert wie nie: die EZB kauft monatlich Staatsanleihen in Höhe von 60 Milliarden Euro. Die Investoren wirken nicht eine Spur nervös. Andererseits ist ein Aufbrechen der Währungsunion ein Experiment mit unabsehbaren Folgen.



Das gilt auch für die außenpolitischen Folgen eines Grexit. Immer wieder wird das Gespenst einer griechischen Wende nach Russland an die Wand gemalt. Sie ist so übertrieben, wie der chinesische Einfluss in Griechenland untertrieben wird. Doch für ein Veto gegen Russlandsanktionen könnte es reichen. Hinzu kommt: Sollte das Land als Folge eines Währungszusammenbruchs unregierbar werden, könnte Griechenland zur unkontrollierten Durchgangsstation für noch mehr Flüchtlinge werden.

Keine Herausforderer für Tsipras

Tsipras weiß auch: Anders als seine Vorgänger, die es mit Tsipras als Oppositionsführer zu tun hatten, hat er selbst keinen wirklich gefährlichen Herausforderer. Der Führer der konservativen Nea Dimokratia (ND) heißt immer noch Antonis Samaras. Der Mann hatte schon die Makedonien-Kontroverse Anfang der 1990er Jahre provoziert und im vergangenen Jahr seine Regierungsmehrheit leichtsinnig verspielt, aus Angst vor Reformen.



Samaras ist ein Mann von gestern. Erstaunlich, dass seine Partei ihn nicht schon zum Teufel geschickt hat. Das liegt zum einen an den Samaras-Getreuen, die er an allen Schaltstellen positioniert hat, zum Anderen an den Gegnern, die aus einer der großen alten griechischen Polit-Dynastien stammen, die kaum noch jemand an der Macht sehen möchte.

Die Nea Dimokratia braucht noch Zeit für eine Palastrevolution und Neuordnung. Und Alexis Tsipras ist in Griechenland auf absehbare Zeit der Mann, auf den es ankommt.

Doch könnte er sich selbst und die Griechen täuschen. Denn für die Europäer gibt es im Schuldentanz mit den Griechen eine klare Grenze: die Zugeständnisse an die Griechen dürfen nicht die Regeln in der Eurozone schlechthin wertlos machen. Denn nur diese halten sie zusammen. Bevor Brüssel, Berlin und Frankreich diese Grundlagen aufs Spiel setzen, werden sie die Griechen gehen lassen.



Das kann sich aber am heutigen Freitag in Griechenland noch niemand vorstellen. Und deshalb werden die Cafés auch an diesem warmen Athener Wochenende wieder überfüllt sein.