Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras hat sich gegen die Kritik am griechischen Rentensystem gewehrt. "Wer behauptet, deutsche Steuerzahler kämen für die Löhne, Renten und Pensionen der Griechen auf, lügt", schreibt Tsipras in einem Gastbeitrag im Tagesspiegel. Mit dem Beitrag wolle er diesen "verbreiteten Mythos" richtigstellen.



Faktisch, schreibt Tsipras, würden nur etwa 30 Prozent der Primärausgaben auf die Renten und Pensionen entfallen. Zwar belegten Statistiken, dass der Anteil der Rentenausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den vergangenen Jahren gestiegen sei. Dies sei aber nicht auf tatsächliche Rentenerhöhungen zurückzuführen, sondern vielmehr darauf, dass das BIP wegen der Krise stetig gesunken sei. Zudem liege das Renteneintrittsalter in Griechenland "anders als behauptet wird" bei 67 Jahren.



"Es geht mir nicht darum, die Fehler und Verkrustungen unseres Rentensystems zu leugnen, sondern zu zeigen, dass die Probleme dieses Systems nicht aus dessen vermeintlicher Großzügigkeit rühren", schreibt Tsipras. Die griechische Regierung sei entschlossen, das Rentensystem zu sichern. Dazu habe man den Institutionen konkrete Vorschläge gemacht, darunter die Abschaffung von Regelungen zur Frühverrentung.

Tsipras telefoniert mit Juncker

Unterdessen teilte ein Sprecher der griechischen Regierung mit, dass es ein Telefonat zwischen Tsipras und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gegeben hat. Über den Inhalt des Gesprächs wurde allerdings nichts bekannt. Griechische Medien spekulierten, Juncker taste ab, ob Athen zu einer neuen Verhandlungsrunde mit seinen Gläubigern bereit sei. Vergangenen Sonntag war ein Vermittlungsversuch Junckers ohne Ergebnis geblieben.



Nach der griechischen Notenbank appellierten auch wichtige Unternehmer des Landes an die Regierung, einen Austritt aus der Eurozone zu verhindern. Die Chefs der fünf größten Arbeitgeber- und Industrieverbände forderten Tsipras auf, alles zu tun, um einen Bruch mit den Gläubigern zu vermeiden. Es sei jetzt das Wichtigste, Griechenland in der Eurozone zu halten, heißt es in einem offenen Brief. "Ohne Einigung mit den Geldgebern werden die Arbeitslosen keine Arbeit finden. Griechenland braucht mehr Europa, um voranzukommen", so das Schreiben.



In Brüssel wird angesichts fehlender Spar- und Reformvorschläge aus Athen keine schnelle Lösung erwartet. Beim Eurogruppentreffen am Donnerstag werde eine Bestandsaufnahme der gegensätzlichen Positionen erwartet, sagte ein Eurozonen-Verantwortlicher. Es sei keine lange Debatte zu Griechenland geplant. Es sei an Griechenland, neue Vorschläge zur Lösung des Schuldenstreits vorzulegen.